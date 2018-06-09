Туалетные ароматы испортили утро жителям Бармалеевой

С дурного запаха началось утро 9 июня для жителей квартала на Петроградской стороне. Вытекшую на поверхность канализацию «в русло» возвращал петербургский Водоканал.

О малоприятном явлении «Фонтанке» рассказали жители 24-го дома по Бармалеевой улице. По их словам, звонок по телефону «004» был сделан еще около десяти часов, однако и к полудню долгожданная ремонтная бригада во дворе так и не появилась.

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В Водоканале нашему изданию заявили, что заявка в ГУП была передана только в 12:28. Бригада филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» закончила работы в 14:15, из канализационного люка вытащили груду пластиковых бутылок. Из-за этого образовался засор, и сточные воды начали вытекать на поверхность.