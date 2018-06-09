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09.06.2018 14:28

Разработчики объявили о слиянии браузеров Tor и Firefox

О запуске экспериментального проекта Fusion объявили разработчики Tor. В его рамках предполагается внедрить часть функций лукового браузера в Firefox. Нововведения направлены на защиту конфиденциальности и анонимности пользователей.

Пока у специалистов нет чёткого плана, какие конкретные функции Tor Browser будут реализованы в Firefox. Однако конечная цель проекта — полное слияние двух браузеров.

В случае удачного окончания эксперимента резко увеличится нагрузка на сеть Onion. Речь идёт о сотнях миллионов новых пользователей в сети Tor ежесуточно. 

Добавим, сеть Tor используется для анонимного доступа к веб-ресурсам. В ней трафик многократно переадресуется между промежуточными серверами, чтобы конечный сервер не узнал, откуда к нему обращается пользователь.

Разработкой и распространением браузера Firefox занимается Mozilla Corporation.

 


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