Разработчики объявили о слиянии браузеров Tor и Firefox

О запуске экспериментального проекта Fusion объявили разработчики Tor. В его рамках предполагается внедрить часть функций лукового браузера в Firefox. Нововведения направлены на защиту конфиденциальности и анонимности пользователей.

Пока у специалистов нет чёткого плана, какие конкретные функции Tor Browser будут реализованы в Firefox. Однако конечная цель проекта — полное слияние двух браузеров.

В случае удачного окончания эксперимента резко увеличится нагрузка на сеть Onion. Речь идёт о сотнях миллионов новых пользователей в сети Tor ежесуточно.

Добавим, сеть Tor используется для анонимного доступа к веб-ресурсам. В ней трафик многократно переадресуется между промежуточными серверами, чтобы конечный сервер не узнал, откуда к нему обращается пользователь.

Разработкой и распространением браузера Firefox занимается Mozilla Corporation.