На перекрестке Северного и Руставели грузовик «догнал» трамвай: есть пострадавший

Несоблюдение правил ПДД водителем грузовика с пиломатериалами закончилось аварией в Калининском районе Петербурга. Транспортное средство врезалось в трамвай.

Как "Фонтанке" рассказали в "Горэлектротрансе", дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Северного проспекта и улицы Руставели произошло 9 июня в 10:50 утра. Трамвай № 100 двигался по улице в сторону Придорожной аллеи, а грузовик не уступил городскому транспорту дорогу на перекрестке.

Пассажиры трамвая не пострадали. На данный момент движение в Калининском районе восстановлено.

По информации нашего издания, травмирован только водитель грузовика.