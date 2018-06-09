Триумфатор Кубка России по футболу, клуб «Тосно» закрывается

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области закрывается. Об этом 9 июня в своем Facebook сообщил бизнесмен Максим Левченко.

«Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup», – пишет Левченко.

Предприниматель напомнил, что «Тосно» сумел пробиться в премьер-лигу, а в 2018 году выиграл Кубок России. По словам Левченко, FortGroup «добросовестно выполнял все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось не по карману», а «подставить плечо» никто не согласился.

При этом бизнесмен подчеркнул, что инвесторы выполнят все взятые на себя обязательства. «На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид», – пишет Левченко.

Любопытно, что прямо перед этой записью в Facebook Левченко стоит пост о победе «Тосно» в Кубке России, сделанный 9 мая. Видимо, тогда бизнесмен еще верил в светлое будущее клуба.

Напомним, бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов еще 21 мая официально перешел в екатеринбургский «Урал». После победы в Кубке России почти сразу стало известно, что команда из Ленобласти не сможет сохранить место в РФПЛ и даже не сможет сыграть в Лиге Европы, хотя формально имела на это право. Также было известно о многомиллионных долгах перед футболистами и контрагентами.