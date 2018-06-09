Еще
15:35 09.06.2018
Пришлите свою новость!
15:31
Монеточка вернётся в Петербург на VK Fest
15:29
Путин потребовал от Порошенко освободить российских журналистов
15:20
Арест Павленского бессрочно продлили во Франции
15:14
Пулковские астрономы будут наблюдать за звездами из Кисловодска
14:57
Петербуржцы страдают ожирением и травятся алкоголем чаще, чем жители других регионов
14:53
В Омске уволили учительницу за фото в купальнике
14:50
Туалетные ароматы испортили утро жителям Бармалеевой
14:46
В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер
14:28
Разработчики объявили о слиянии браузеров Tor и Firefox
14:15
На перекрестке Северного и Руставели грузовик «догнал» трамвай: есть пострадавший
14:09
Триумфатор Кубка России по футболу, клуб «Тосно» закрывается
14:03
Минюст требует в суде ликвидации петербургского Союза художников
13:52
Больше всех от глобализации выиграли Швейцария, Япония и Финляндия
13:45
Мусор мундиаля в Петербурге уместят в 15 тысяч мешков
13:32
У посольства РФ в Нидерландах установили пустые стулья в память о сбитом над Донбассом "Боинге"
13:29
Прокуратура не нашла следов вандализма в надписи «Нет фан-зоне» на указателе к мундиалю
13:25
Возле Адмиралтейства сломался фонтан, когда починят - неизвестно
12:59
Путин о преемнике: Нужно следить за молодыми губернаторами, они не просто симпатичные, но и профессиональные
12:52
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
12:44
«Кто-то съел Майдан, кто-то выпил Крым»: вышел новый альбом ДДТ
12:41
Санкт-Петербург назван лучшим городом - организатором ЧМ-2018
12:36
«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга
12:30
Петербуржцев решили спасти от нелегальных маршруток "в преддверии мундиаля"
12:25
Песков: Вена может стать местом встречи Путина и Трампа
12:11
В Пушкине будут судить лжеполицейских, приковавших бизнес-леди наручниками к батарее
12:07
В Великобритании в церемонии выноса знамени впервые примет участие сикх в тюрбане
11:48
Суд в Петербурге оштрафовал дальнобойщиков-иноагентов на 400 тысяч
11:44
Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
11:36
Китайский лидер оценил баню от Путина: Это просто уникальный дом
11:28
Омбудсмен и председатель Союза виноделов Титов хочет обложить пошлиной зарубежные вина
11:11
Петербург вошел в Топ-100 городов, опасных для мировой экологии
11:09
У Большеохтинского моста катер разбил нос: двое пострадавших
11:05
УЕФА: Санкт-Петербург готов принять чемпионат Европы - 2020
10:55
HBO погрузит зрителей в прошлое «Игры престолов»
10:39
Суд арестовал недвижимость и автомобили группы «Сумма» по делу Магомедовых
10:33
Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы
10:29
Референдум о статусе парка Интернационалистов прошел первое согласование
10:28
Петербуржцы вместе с Ил создадут большой транспортный беспилотник для Арктики
10:20
Улюкаев начал отбывать срок в Тверской области
10:16
После пожара на Энергетиков в квартире нашли погибшего
10:05
В отравлении 64 детей в Свердловской области заподозрили котлеты «Здоровье»
09:51
В Москве задержали мужчину, который ударил ножом ребенка в подъезде
09:39
Петербургский школьник угнал каршеринговые машины, купив аккаунты в интернете
09:21
Половина россиян не знают, что именно отмечается 12 июня
09:05
Мать Овечкина велела критикам сына «закрыть рты»
08:51
СМИ: Китайские хакеры украли данные секретных американских подлодок
08:36
В Свердловской области из лагеря госпитализировали 64 ребёнка
08:15
Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули
08:02
Минобороны хочет изменить правила призыва на срочную службу
01:39
Быков, Венедиктов и православие сойдутся на протестных «Диалогах» в июне
01:22
Ранние пионы готовы к смотру
00:57
Замглавы МВД: сведения о репрессированных будут хранить вечно
00:41
Премьер Британии назвала срок оформления документов по Brexit
00:24
В «Лукойле» обещают разобраться с АЗС на М-11
00:10
МИД Канады: вопрос о возвращении РФ в G7 обсуждается
08/06
СМИ: В США придумали, как бороться с Россией
08/06
Меркель ещё раз выступила против возвращения России в G8
08/06
США прекратили полеты бомбардировщиков В-1B
08/06
Макрон готовится влиять на Трампа
08/06
Сборная ФРГ обыграла первого соперника РФ на чемпионате мира
08/06
Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля
08/06
Трамп и Макрон пообщались "на ногах" на саммите "большой семерки"
08/06
Десятки машин застряли на новом участке М-11 из-за сбоя на АЗС
08/06
Спецпрокурор США предъявил обвинение Константину Килимнику по делу Манафорта
08/06
Маккейн раскритиковал предложение Трампа вернуть РФ в "Большую семерку"
08/06
В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка
08/06
Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
09.06.2018 14:09

Триумфатор Кубка России по футболу, клуб «Тосно» закрывается

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области закрывается. Об этом 9 июня в своем Facebook сообщил бизнесмен Максим Левченко.

«Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup», – пишет Левченко.

Предприниматель напомнил, что «Тосно» сумел пробиться в премьер-лигу, а в 2018 году выиграл Кубок России. По словам Левченко, FortGroup «добросовестно выполнял все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось не по карману», а «подставить плечо» никто не согласился.

При этом бизнесмен подчеркнул, что инвесторы выполнят все взятые на себя обязательства. «На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид», – пишет Левченко.

Любопытно, что прямо перед этой записью в Facebook Левченко стоит пост о победе «Тосно» в Кубке России, сделанный 9 мая. Видимо, тогда бизнесмен еще верил в светлое будущее клуба.

Напомним, бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов еще 21 мая официально перешел в екатеринбургский «Урал». После победы в Кубке России почти сразу стало известно, что команда из Ленобласти не сможет сохранить место в РФПЛ и даже не сможет сыграть в Лиге Европы, хотя формально имела на это право. Также было известно о многомиллионных долгах перед футболистами и контрагентами.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19

10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42

Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group

Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Триумфатор Кубка России по футболу, клуб «Тосно» закрывается
Мусор мундиаля в Петербурге уместят в 15 тысяч мешков
Санкт-Петербург назван лучшим городом - организатором ЧМ-2018
Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
УЕФА: Санкт-Петербург готов принять чемпионат Европы - 2020
Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы
Мать Овечкина велела критикам сына «закрыть рты»
Сборная ФРГ обыграла первого соперника РФ на чемпионате мира
Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля
Сборная Аргентины собирается съесть в России три тонны продуктов
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Кто будет работать с Семаком?
Фестиваль ЗСД крупным планом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
«Святой источник» огня
Ревизия «Зенита» по кофейной гуще
Сергей Семак - новый тренер «Зенита»
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

Новости компаний
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.