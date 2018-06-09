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09.06.2018 14:28

На белом катере к такой-то матери

Утром 9 июня в Петербурге прогулочный катер врезался в набережную у Большеохтинского моста. «Фонтанка» решила выяснить, как устроено маломерное судоходство на Неве. Оказалось, что передвижение сотен моторных лодок и катеров в центре города не слишком контролируется.
На белом катере к такой-то матери
Семен Дымов/"Фонтанка.ру"

В столкновении катера с набережной пострадали двое: управлявший судном мужчина и пассажир, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Водно-транспортные происшествия с участием маломерных судов случаются на Неве каждый год. В 2017 году в июле у Литейного моста катер протаранил более крупное судно. После столкновения катера и гидроцикла на Неве пострадала девушка

По данным Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) по Петербургу, сейчас на учете в городе состоит более 50 тысяч моторных лодок и катеров. Еще несколько десятков тысяч не подлежат регистрации, поскольку имеют мощность мотора менее 10 лошадиных сил. Владельцы катеров охотно сами бороздят реки и каналы, катают друзей и подруг, а многие – активно зарабатывают.

Сезон ценой 2,5 млн рублей

Аренда катеров пользуется бешеным спросом в высокий сезон, говорят участники рынка. «К моему знакомому на Крестовском подошли туристы, когда он просто стоял на причале, и сами предложили 10 тысяч рублей за час прогулки, — говорит один из игроков рынка. — Вообще-то он не занимается арендой, но не смог отказаться».

Объем этого рынка предприниматели оценивают не менее чем в 400 млн рублей за сезон. По оценке товарищества «Петроход», в центре города постоянно работают около 150 игроков – как частных лиц, так и фирм – каждый из них зарабатывает за 100 дней навигации в среднем 2 – 2,5 млн рублей. Фирмы, которые сдают моторные плавсредства для рыбалки или прогулок в Ленобласти, зарабатывают за сезон меньше – около 900 тысяч рублей.

Аренда катера стоит от 5 до 11 тысяч рублей за час, средняя загрузка — 3 – 4 часа в день. Иногда в хорошую погоду «ходовых» часов может быть 8 – 10, а в дождливый будний день ни одного. Большинство предпринимателей, предоставляющих катера в аренду, зачастую даже не имеют сайта или группы «ВКонтакте», а просто ловят туристов у причалов.

Хит этого сезона – аренда без капитана. В интернете комментарии об этой услуге  почти все восторженные. «В выходные с девушкой катался на катере «Толстый», — пишет пользователь Владимир. — Успели проплыть весь Питер, зайти в каналы и обогнуть стадион «Петровский». Спасибо, все очень понравилось». 

 «Фонтанка» обратилась в один из пунктов проката и получила такие ответы на свои вопросы: «Никакие штрафы не угрожают, потому что суда под аренду маленькие и документы на них не нужны. Если врежетесь, то придется оплатить ремонт. Страховок не предусмотрено. Если при аварии пострадают люди или чужое имущество, то будут проблемы с полицией. Но врезаться на воде во что-то случайно невозможно – только если вы специально неоправданно рискуете». 

Правила водного движения

За соблюдением правил движения на водах следит Государственная инспекция маломерных судов (ГИМС), подведомственная МЧС. Права на управление катером или моторной лодкой с массой до 200 кг и мощностью до 10 лошадиных сил, действительно, не требуются. Поскольку это не плавательное средство, а спортивный инвентарь, как самокат или велосипед. Но участники не серого, а легального рынка речных перевозок уверены, что это правовая дыра: неподготовленные люди на катере в центре города представляют опасность. 

Совладелец компании по прокату лодок и лодочных моторов Motor-rent Владимир Калинин рассказывает, что один из его клиентов на прошлой неделе тоже сказал, что хочет отправиться по каналам с девушкой, и Владимир отказал ему в аренде: «Я объяснил, что для этого нужно знать все знаки и правила, регулирующие движение на воде, где одностороннее, где запрещенные зоны. Этому люди учатся годами. В петербургском канале, в отличие от Финского залива, иногда невозможно разойтись с более крупным судном, не задев. Но, конечно, теоретически и нас любой клиент может обмануть и пойти на арендованной лодке не на Вуоксу, а в центр города», — признает Калинин. 

Его деловой партнер Роман Березин считает, что усложнять правила не нужно. «Получится бред. Например, вы решили с компанией арендовать лодку и доплыть до острова на Вуоксе, зачем вам права? Необходимость получать права в таком случае приведет только к большей коррупции», – рассуждает Роман. Но контроль за движением по рекам и каналам Петербурга, по его мнению, необходим. 

Например, байдарочники и каякеры уже договорились с городом о правилах своего движения в центре. В 2017 году им полностью запретили плавать по Фонтанке, Мойке и каналам, но теперь владельцы байдарок добились разрешения выходить на воду в центре с 5 до 8 утра. Соответствующие поправки в постановление правительства города уже одобрены депутатами ЗакСа и, как ожидается, будут подписаны губернатором в течение 10 – 14 дней. Кроме того, на время мундиаля МЧС ввело запрет на движение в центре города гидроциклов.

Как с гуся вода

На вопрос о том, как обстоят дела с безопасностью на воде в центре города, петербургские судоводители единодушно отвечают: за ней практически никто не следит. «Если нет радиосвязи с другими участниками движения, то говорить о нормальном перемещении мы просто не имеем права, это небезопасно, — говорит Николай Предтеченский, учредитель теплоходного товарищества «Петроград». — На всех теплоходах стоит ГЛОНАСС, и если смотреть по этой системе, видно, что малые реки очень перегружены, особенно по выходным, и это без учета нелегалов, у которых ГЛОНАССа нет». 

Предтеченский рассказывает, что накануне мундиаля на рынке резко возросло количество нелегалов. «Катер в аренду без прав в центре города — это безумие, — уверен Николай Предтеченский. —  Но у ГИМСа не хватает ресурсов, чтобы следить за нарушителями. Я несколько дней назад видел, как девушка на водном мотоцикле удирала от двух катеров на Фонтанке. Она под Прачечный мост, сделав маневр, улетела в сторону яхт-клуба. Чем может кончиться такое лихачество, если кто-то из них врежется в «Метеор», примерно понятно». 

Владимир Калинин добавляет, что множество участников водного движения не соблюдают самые элементарные правила безопасности – в катере должен быть спасательный жилет для каждого пассажира, скорость не может превышать 15 км в час, нельзя выходить на фарватер. Сами инспекторы ГИМС, по его мнению, якобы часто закрывают глаза на нарушения и более крупных участников движения. «Они знают, что на этом причале Вася, а тут Петя. И понимают, что туристов надо развлекать, дать порулить иногда, — сетует Калинин. — Я недавно видел объявление о вакансии капитана для крупного катера на 20 пассажиров, и там было написано «права будут преимуществом». 

Права на продажу

Кстати, права на управление судном более крупным, чем моторная лодка, тоже приобрести несложно. Десятки фирм предлагают оформить документы за 2 дня. В компании «Права-гимс» рассказали «Фонтанке», что стоимость документов старого образца на один район плавания и одну категорию плавсредства — от 12 тысяч рублей, за каждую дополнительную позицию придется доплатить 2 тысячи рублей. Права нового образца предлагаются за 25 тысяч рублей, опыта не требуется: только цветное фото на белом фоне и паспорт. 

«Я именно так права и получал, — рассказал «Фонтанке» владелец одного мощного катера. — Подаешь документы и хоть в тот же день сдаешь экстерном экзамен». 

«Конечно, с крупными прогулочными судами такого не происходит. На речных трамваях и «метеорах» люди квалифицированные, без лицензии и прав туда не пустят, — уверен Илья Мельников, владелец компании «Ахтилахти», которая организовывает экскурсии на байдарках. — А что до катеров, честно говоря, мы на байдарках от греха подальше всегда ходили по центру рано утром, пока все эти чудики спят». 

Владельцы Motor-rent уверены, что запрещать аренду моторных лодок без капитана полностью не стоит даже в центре города. «Проблема не в самой аренде, а в том, что нет территориальных ограничений, никто не знает и не соблюдает правила, — говорит Роман Березин. — Но если власти будут эти правила разрабатывать, не советуясь с бизнесом, они почти наверняка получатся невыполнимыми и приведут к уходу в тень еще большего числа компаний. Пускай ГИМС разработает траекторию движения для катеров, ограничит время пребывания в центре, так же, как и для байдарок. Этого будет вполне достаточно, чтобы навести порядок».

Интересно, что в соседней Финляндии водительские права обязательны только для профессиональных судоводителей. Для маленьких катеров (меньше 5,5 метра в длину и с мотором мощностью не более 15 кВт) даже не требуется регистрация. Прогулочными яхтами длиной до 24 метров тоже можно управлять без всякой подготовки. Однако появление на воде в состоянии алкогольного опьянения или без спасательного жилета строго запрещено. В 2017 году в инцидентах с лодками в Финляндии погибли 34 человека — это самый маленький показатель за всю историю страны.

После аварии 9 июня в ГУ МЧС России по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что пока никаких мер усиления безопасности на воде вводить не планируют. Причины происшествия, добавили в ведомстве, пока неясны, в них будет разбираться полиция, и уже после этого можно будет делать выводы.

Марина Васильева, «Фонтанка.ру»


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