Верхом за здоровьем
Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» существует уже более 20 лет. За это время через него прошли тысячи мальчишек и девчонок, которые нуждаются как в обычном общении и внимании, так и в лечении. Но не лекарствами. «Солнечный остров» стал первым в Петербурге, где начали практиковать метод иппотерапии (адаптивной верховой езды) при работе с инвалидами. Позднее здесь стали тренировать и спортсменов-инвалидов, которые стали победителями и призерами российских и международных соревнований по конному спорту разного уровня.
В прошлом году Центр получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Это дало возможность реализовать проект «Равные возможности» – программу по преодолению социальной исключенности детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект длился шесть месяцев.
За это время было проведено 12 конных праздников для людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, был организован семинар для специалистов в области иппотерапии и родителей детей-инвалидов.
Более 400 ребят из школ-интернатов и социальных центров Петербурга и Ленобласти побывали на экскурсии «В мир лошади», где узнали о том, как устроена конюшня, как ухаживать за лошадьми, как их кормить и седлать, как они спят и как долго живут. Конечно же ребята и сами ездили верхом, выполняя игровые упражнения. А еще «штурмовали» веревочный городок и проходили игры на сплочение, участвовали в эстафетах, стреляли из лука, «рыбачили», сбивали заколдованные баночки и проходили маршрут в командных лыжах.
Для детей это была всего лишь игра. А вот взрослые после таких праздников отметили улучшение психоэмоционального состояния и коммуникативных навыков у детей. Кроме того, появились новые интересы – часть ребят записались на занятия иппотерапией, некоторые стали регулярно ездить на конюшню, чтобы пообщаться с лошадьми.
«Ученики школы-интерната №31 в восторге! Спасибо за такое мероприятие! Так душевно, активно, интересно, давно мы не видели наших учеников настолько довольными!».
«Я буквально не узнала своего ребенка! Он с удовольствием участвовал на разных станциях, выполнял все задания и не хотел уходить. Дома после праздника спрашивал, когда он еще пообщается с лошадьми и детьми, с которыми познакомился на празднике. Для меня это большой шок и настоящее чудо! Спасибо вам!».
«Спасибо – огромное и душевное! Благодарим вас за такое прекрасное мероприятие. У вас всегда светло и тепло, несмотря на прогноз погоды. Сонечка всегда ждет и с радостью едет на занятия, а сегодня вы нам подарили праздник и осуществили мечту нашей Сонечки. Большое человеческое вам спасибо и поклон».
Это лишь некоторые отзывы, которые оставляли родители и педагоги после каждого праздника.
По мнению директора центра «Солнечного острова» Ольги Сочевановой, подобные мероприятия не только дарят детям яркие положительные эмоции: «Они способствуют улучшению физического и психоэмоциального состояния ребенка, расширению кругозора, снижению уровня тревожности и раскрытию потенциала при общении с лошадьми и сверстниками при участии в игровых и спортивных станциях, что, как следствие, помогает снизить социальную исключенность таких групп населения».
Проект «Равные возможности» завершен. Но Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» продолжает свою работу – дарит слабым и беззащитным радость общения с лошадьми и активный образ жизни.