Верхом за здоровьем

В «Солнечном острове» шесть месяцев длился проект «Равные возможности». За это время в нём приняли участие более 400 ребят – дети-инвалиды и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. За это время они многому научились, а главное, многие из них узнали, что есть другой мир, не ограниченный стенами дома или интерната.

Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» существует уже более 20 лет. За это время через него прошли тысячи мальчишек и девчонок, которые нуждаются как в обычном общении и внимании, так и в лечении. Но не лекарствами. «Солнечный остров» стал первым в Петербурге, где начали практиковать метод иппотерапии (адаптивной верховой езды) при работе с инвалидами. Позднее здесь стали тренировать и спортсменов-инвалидов, которые стали победителями и призерами российских и международных соревнований по конному спорту разного уровня.

В прошлом году Центр получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Это дало возможность реализовать проект «Равные возможности» – программу по преодолению социальной исключенности детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект длился шесть месяцев.

За это время было проведено 12 конных праздников для людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, был организован семинар для специалистов в области иппотерапии и родителей детей-инвалидов.

Более 400 ребят из школ-интернатов и социальных центров Петербурга и Ленобласти побывали на экскурсии «В мир лошади», где узнали о том, как устроена конюшня, как ухаживать за лошадьми, как их кормить и седлать, как они спят и как долго живут. Конечно же ребята и сами ездили верхом, выполняя игровые упражнения. А еще «штурмовали» веревочный городок и проходили игры на сплочение, участвовали в эстафетах, стреляли из лука, «рыбачили», сбивали заколдованные баночки и проходили маршрут в командных лыжах.

Для детей это была всего лишь игра. А вот взрослые после таких праздников отметили улучшение психоэмоционального состояния и коммуникативных навыков у детей. Кроме того, появились новые интересы – часть ребят записались на занятия иппотерапией, некоторые стали регулярно ездить на конюшню, чтобы пообщаться с лошадьми.

«Ученики школы-интерната №31 в восторге! Спасибо за такое мероприятие! Так душевно, активно, интересно, давно мы не видели наших учеников настолько довольными!».

«Я буквально не узнала своего ребенка! Он с удовольствием участвовал на разных станциях, выполнял все задания и не хотел уходить. Дома после праздника спрашивал, когда он еще пообщается с лошадьми и детьми, с которыми познакомился на празднике. Для меня это большой шок и настоящее чудо! Спасибо вам!».

«Спасибо – огромное и душевное! Благодарим вас за такое прекрасное мероприятие. У вас всегда светло и тепло, несмотря на прогноз погоды. Сонечка всегда ждет и с радостью едет на занятия, а сегодня вы нам подарили праздник и осуществили мечту нашей Сонечки. Большое человеческое вам спасибо и поклон».

Это лишь некоторые отзывы, которые оставляли родители и педагоги после каждого праздника.

По мнению директора центра «Солнечного острова» Ольги Сочевановой, подобные мероприятия не только дарят детям яркие положительные эмоции: «Они способствуют улучшению физического и психоэмоциального состояния ребенка, расширению кругозора, снижению уровня тревожности и раскрытию потенциала при общении с лошадьми и сверстниками при участии в игровых и спортивных станциях, что, как следствие, помогает снизить социальную исключенность таких групп населения».

Проект «Равные возможности» завершен. Но Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» продолжает свою работу – дарит слабым и беззащитным радость общения с лошадьми и активный образ жизни.