Верхом за здоровьем

Еще
15:34 09.06.2018
Пришлите свою новость!
15:31
Монеточка вернётся в Петербург на VK Fest
15:29
Путин потребовал от Порошенко освободить российских журналистов
15:20
Арест Павленского бессрочно продлили во Франции
15:14
Пулковские астрономы будут наблюдать за звездами из Кисловодска
14:57
Петербуржцы страдают ожирением и травятся алкоголем чаще, чем жители других регионов
14:53
В Омске уволили учительницу за фото в купальнике
14:50
Туалетные ароматы испортили утро жителям Бармалеевой
14:46
В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер
14:28
Разработчики объявили о слиянии браузеров Tor и Firefox
14:15
На перекрестке Северного и Руставели грузовик «догнал» трамвай: есть пострадавший
14:09
Триумфатор Кубка России по футболу, клуб «Тосно» закрывается
14:03
Минюст требует в суде ликвидации петербургского Союза художников
13:52
Больше всех от глобализации выиграли Швейцария, Япония и Финляндия
13:45
Мусор мундиаля в Петербурге уместят в 15 тысяч мешков
13:32
У посольства РФ в Нидерландах установили пустые стулья в память о сбитом над Донбассом "Боинге"
13:29
Прокуратура не нашла следов вандализма в надписи «Нет фан-зоне» на указателе к мундиалю
13:25
Возле Адмиралтейства сломался фонтан, когда починят - неизвестно
12:59
Путин о преемнике: Нужно следить за молодыми губернаторами, они не просто симпатичные, но и профессиональные
12:52
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
12:44
«Кто-то съел Майдан, кто-то выпил Крым»: вышел новый альбом ДДТ
12:41
Санкт-Петербург назван лучшим городом - организатором ЧМ-2018
12:36
«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга
12:30
Петербуржцев решили спасти от нелегальных маршруток "в преддверии мундиаля"
12:25
Песков: Вена может стать местом встречи Путина и Трампа
12:11
В Пушкине будут судить лжеполицейских, приковавших бизнес-леди наручниками к батарее
12:07
В Великобритании в церемонии выноса знамени впервые примет участие сикх в тюрбане
11:48
Суд в Петербурге оштрафовал дальнобойщиков-иноагентов на 400 тысяч
11:44
Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
11:36
Китайский лидер оценил баню от Путина: Это просто уникальный дом
11:28
Омбудсмен и председатель Союза виноделов Титов хочет обложить пошлиной зарубежные вина
11:11
Петербург вошел в Топ-100 городов, опасных для мировой экологии
11:09
У Большеохтинского моста катер разбил нос: двое пострадавших
11:05
УЕФА: Санкт-Петербург готов принять чемпионат Европы - 2020
10:55
HBO погрузит зрителей в прошлое «Игры престолов»
10:39
Суд арестовал недвижимость и автомобили группы «Сумма» по делу Магомедовых
10:33
Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы
10:29
Референдум о статусе парка Интернационалистов прошел первое согласование
10:28
Петербуржцы вместе с Ил создадут большой транспортный беспилотник для Арктики
10:20
Улюкаев начал отбывать срок в Тверской области
10:16
После пожара на Энергетиков в квартире нашли погибшего
10:05
В отравлении 64 детей в Свердловской области заподозрили котлеты «Здоровье»
09:51
В Москве задержали мужчину, который ударил ножом ребенка в подъезде
09:39
Петербургский школьник угнал каршеринговые машины, купив аккаунты в интернете
09:21
Половина россиян не знают, что именно отмечается 12 июня
09:05
Мать Овечкина велела критикам сына «закрыть рты»
08:51
СМИ: Китайские хакеры украли данные секретных американских подлодок
08:36
В Свердловской области из лагеря госпитализировали 64 ребёнка
08:15
Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули
08:02
Минобороны хочет изменить правила призыва на срочную службу
01:39
Быков, Венедиктов и православие сойдутся на протестных «Диалогах» в июне
01:22
Ранние пионы готовы к смотру
00:57
Замглавы МВД: сведения о репрессированных будут хранить вечно
00:41
Премьер Британии назвала срок оформления документов по Brexit
00:24
В «Лукойле» обещают разобраться с АЗС на М-11
00:10
МИД Канады: вопрос о возвращении РФ в G7 обсуждается
08/06
СМИ: В США придумали, как бороться с Россией
08/06
Меркель ещё раз выступила против возвращения России в G8
08/06
США прекратили полеты бомбардировщиков В-1B
08/06
Макрон готовится влиять на Трампа
08/06
Сборная ФРГ обыграла первого соперника РФ на чемпионате мира
08/06
Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля
08/06
Трамп и Макрон пообщались "на ногах" на саммите "большой семерки"
08/06
Десятки машин застряли на новом участке М-11 из-за сбоя на АЗС
08/06
Спецпрокурор США предъявил обвинение Константину Килимнику по делу Манафорта
08/06
Маккейн раскритиковал предложение Трампа вернуть РФ в "Большую семерку"
08/06
В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка
08/06
Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
09.06.2018 14:03

Верхом за здоровьем

В «Солнечном острове» шесть месяцев длился проект «Равные возможности». За это время в нём приняли участие более 400 ребят – дети-инвалиды и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. За это время они многому научились, а главное, многие из них узнали, что есть другой мир, не ограниченный стенами дома или интерната.
Верхом за здоровьем
Оздоровительный конный центр «Солнечный остров»/

Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» существует уже более 20 лет. За это время через него прошли тысячи мальчишек и девчонок, которые нуждаются как в обычном общении и внимании, так и в лечении. Но не лекарствами. «Солнечный остров» стал первым в Петербурге, где начали практиковать метод иппотерапии (адаптивной верховой езды) при работе с инвалидами. Позднее здесь стали тренировать и спортсменов-инвалидов, которые стали победителями и призерами российских и международных соревнований по конному спорту разного уровня.

В прошлом году Центр получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Это дало возможность реализовать проект «Равные возможности» – программу по преодолению социальной исключенности детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект длился шесть месяцев.

За это время было проведено 12 конных праздников для людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, был организован семинар для специалистов в области иппотерапии и родителей детей-инвалидов.

Более 400 ребят из школ-интернатов и социальных центров Петербурга и Ленобласти побывали на экскурсии «В мир лошади», где узнали о том, как устроена конюшня, как ухаживать за лошадьми, как их кормить и седлать, как они спят и как долго живут. Конечно же ребята и сами ездили верхом, выполняя игровые упражнения. А еще «штурмовали» веревочный городок и проходили игры на сплочение, участвовали в эстафетах, стреляли из лука, «рыбачили», сбивали заколдованные баночки и проходили маршрут в командных лыжах.

Верхом за здоровьем

Для детей это была всего лишь игра. А вот взрослые после таких праздников отметили улучшение психоэмоционального состояния и коммуникативных навыков у детей. Кроме того, появились новые интересы – часть ребят записались на занятия иппотерапией, некоторые стали регулярно ездить на конюшню, чтобы пообщаться с лошадьми.

«Ученики школы-интерната №31 в восторге! Спасибо за такое мероприятие! Так душевно, активно, интересно, давно мы не видели наших учеников настолько довольными!».

«Я буквально не узнала своего ребенка! Он с удовольствием участвовал на разных станциях, выполнял все задания и не хотел уходить. Дома после праздника спрашивал, когда он еще пообщается с лошадьми и детьми, с которыми познакомился на празднике. Для меня это большой шок и настоящее чудо! Спасибо вам!».

«Спасибо – огромное и душевное! Благодарим вас за такое прекрасное мероприятие. У вас всегда светло и тепло, несмотря на прогноз погоды. Сонечка всегда ждет и с радостью едет на занятия, а сегодня вы нам подарили праздник и осуществили мечту нашей Сонечки. Большое человеческое вам спасибо и поклон».

Это лишь некоторые отзывы, которые оставляли родители и педагоги после каждого праздника.

По мнению директора центра «Солнечного острова» Ольги Сочевановой, подобные мероприятия не только дарят детям яркие положительные эмоции: «Они способствуют улучшению физического и психоэмоциального состояния ребенка, расширению кругозора, снижению уровня тревожности и раскрытию потенциала при общении с лошадьми и сверстниками при участии в игровых и спортивных станциях, что, как следствие, помогает снизить социальную исключенность таких групп населения».

Проект «Равные возможности» завершен. Но Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» продолжает свою работу – дарит слабым и беззащитным радость общения с лошадьми и активный образ жизни.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
16.05.2018 12:06

В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

В корпусе 5 ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков состоялось торжественное открытие первого в России «Центра семейной адаптации». Центр будет помогать приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
ПАО «Группа ЛСР»
15.05.2018 17:08

«Группа ЛСР» и БФ «Дети ждут» открыли первый в России Центр семейной адаптации

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, благотворительный фонд «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР» открыл в Санкт-Петербурге двери Центра семейной адаптации.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
15.05.2018 15:26

«Дальпитерстрой» передает городу помещения для детских садов в Шушарах

В День защиты детей, 1 июня, СК «Дальпитерстрой» планирует передать городу порядка 2 000 кв. м. для открытия детских садов в Шушарах. Помещения расположены на первых этажах жилых домов, построенных компанией
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские гребцы с инвалидностью стали абсолютными победителями «Большой Московской регаты»
На первом социальном фестивале участники покажут торжество силы духа
Звёзды оперы и балета отказались от гонораров в пользу детей с инвалидностью
2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка
Фляк-маркет для Пиросмани
Горожан приглашают на «Чистые игры»
В Петербурге пройдет массажный марафон в помощь центру «Антон тут рядом»
В Упсала-Цирке пройдёт детская благотворительная гаражная распродажа
Дети с инвалидностью со всей России соревновались на роликах в Петербурге
В ЦПКиО снова будут контактировать
Верхом за здоровьем
«Громкий мир» пока ещё совсем тихий
Маленькому сердцу срочно нужна помощь
Жить без боли и слёз
А если это дислексия?
Футбол помог петербургским мамам
Малышу срочно нужна операция
Помогите спасти сердце Никиты
Учиться жизни играя
Убежище «Дом Надежды»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.