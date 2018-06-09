Минюст требует в суде ликвидации петербургского Союза художников

В Октябрьском районном суде зарегистрировали иск главного управления Министерства юстиции России по городу к Санкт-Петербургскому союзу художников о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ.

Истец ссылается на выявленные в результате проверки организации «многочисленные грубые нарушения». В частности, говорится, что действия петербургского Союза художников выходили за пределы субъекта Федерации, организация вела предпринимательскую деятельность, не отвечавшую достижению целей, ради которых она создавалась, а кроме того — без разрешения КУГИ передавала в субаренду госимущество, извлекая прибыль.

В частности, организация передала в пользование помещение на Большой Морской улице, 38/83, детской школе искусств имени М. Глинки и получала за это плату — в то время как по договору с КУГИ Союз не мог сдавать эти помещения в аренду, пользуясь ими безвозмездно. Также в субаренду были переданы другие помещения в центре города – на Лиговском проспекте, 44, Миллионной улице, 11, и еще 11 помещений по другим адресам.

К производству заявление пока не принято.