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09.06.2018 14:07

Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста

В России собираются повысить пенсионный возраст так, что немногие доживут до него в добром здравии. Что делать, чтобы хотя бы попытаться продлить здоровый период жизни?
Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста
@PressFoto/Pressmaster

«Доктор Питер» узнавал это у Владимира Анисимова, члена-корреспондента РАН, профессора, руководителя отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

— Владимир Николаевич, в России увеличивают пенсионный возраст, несмотря на высокий уровень смертности и заболеваемости. Своевременно ли это, на ваш взгляд?

— Если мы хотим увеличить пенсионный возраст, надо поднять, прежде всего, ожидаемую продолжительность жизни поколения, которое рождалось после войны. Это поколение 60 – 70-х годов, во время того бэби-бума потомство производили дети довоенных, военных и первых послевоенных лет. Они скудно питались с рождения до середины 1960-х годов, точнее, до конца правления Хрущева – страна была бедная, население подчас недоедало. Нездоровое поколение не может воспроизвести здоровое потомство. А именно дети 1960-х сейчас пополняют ряды пенсионеров.

Развитые страны, на которые мы сегодня равняемся, не так трудно пережили войну и послевоенные десятилетия, у них не было перестройки. И если, как говорят демографы, в последние 160 лет продолжительность жизни в мире росла в год на 3 месяца, то не за счет России. Подсчитано, что если в США число 100-летних будет прибавляться такими же темпами, как это происходит с 2010 года, то в 2050-м оно достигнет миллиона человек (в 2010 году их было 75 тысяч). В Швеции с 1969-го до 2009 года число 100-летних мужчин выросло в 9 раз, женщин — в 40 раз. Если раньше в Швеции удвоение числа 60-летних происходило за 30 – 40 лет, то сейчас — за 6 – 7 лет. То есть доля пожилых в этой стране стремительно растет. У нас она тоже растет, но достигла лишь уровня конца 1980-х — начала 1990-х годов (с начала 1990-х — до начала 2000-х средняя продолжительность жизни в стране резко упала, например в 1994 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 57,4 года). Но не за счет того, что больше становится людей старшего поколения — сокращается численность трудоспособного населения. В РФ в 1991 году доля людей в возрасте 60+ составляла 23,9%, в 2005-м — 24,7%, в 2025-м составит 30,8%, в 2050-м — 36,2%. При этом общая численность населения будет сокращаться. Это, действительно, большая проблема для страны.

Врачи до сих пор вспоминают диалог Татьяны Голиковой с Дмитрием Медведевым в 2010 году, когда, будучи министром здравоохранения и социального развития, она, отвечая на замечание Дмитрия Медведева относительно увеличения продолжительности жизни в стране, сказала: «У нас количество людей, которые находятся за границей пенсионного возраста, тоже, к сожалению, растёт. Но, с одной стороны, это — к сожалению, а с другой стороны, это означает, что мы должны очень чётко представлять себе, как будет развиваться инфраструктура, обеспечивающая этих граждан».

Сегодня она отвечает за политику в здравоохранении и социальном обеспечении на самом высоком уровне. И от нее зависит, будут ли созданы соответствующие социальные условия не просто для продления жизни, но и для того, чтобы жизнь людей старше 60 лет была здоровой. Это непременное условие для увеличения пенсионного возраста.

— Так стоит ли в России продлевать период трудоспособности, если объективно оценивать общее состояние здоровья людей старше 55 лет?

— С одной стороны, увеличение пенсионного возраста для мужчин само по себе должно приводить к увеличению продолжительности жизни — работающий мужчина дольше живет, особенно образованный, высококвалифицированный специалист в своей профессии.

Но в целом в России эта рекомендация неприменима, все индивидуально. Если посмотреть на график ожидаемой продолжительности жизни по разным странам 2012 года, то окажется, что Россия в нем — на 135-м месте (!) с ОПЖ 62 года. В Японии ожидаемая продолжительность жизни – 81,9 года, в Сингапуре — 81,4, в Италии — 80,4, в Испании –— 79,5, во Франции — 79,4. В 2017 году Россия переместилась на 125-е место, несмотря на то что нам говорят о ее повышении до 71,6 года.

— Организм пожилого человека все же больше подвержен развитию заболеваний, опасных для жизни. Как повлиять не на развитие потенциально возможной болезни, а на старение организма в целом?

— Чтобы ответить на этот вопрос, существует целая наука — геронтология. И она может дать ответы государству на многие вопросы. Но государством эта наука не востребована.

Уже известно, что максимум 35% общей смертности обусловлено генетическими факторами. Исследования ДНК человека и разных животных показали, что гены старения существуют, но они у всех разные, единого гена старения нет. Так что основные условия, определяющие средний возраст дожития, связаны с факторами окружающей среды.

Подсчитано, что существует около 300 теорий старения. Но, как говорил у Михаила Булгакова Воланд: «Ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой».

— Сегодня много говорят о влиянии образа жизни на долголетие. При этом единственная долгожительница, в отношении возраста которой у ученых нет сомнений, дожила до 122 лет, выпивала и курила…

— Это не исключение из правил, а доказательство того, что гены, действительно, ответственны за долгожительство. А что касается образа жизни, то его влияние на продолжительность жизни безусловно. Я имею в виду двигательную активность, питание, световой режим, музыку, вредные привычки... Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что очень большое влияние на продолжительность жизни оказывают образование, профессия, доходы.

— Почему, несмотря на то что мегаполис — вредная окружающая среда для организма, люди живут в нем дольше, чем в деревнях и поселках?

— Тут как раз дело в близости к медицинской помощи. На самом деле негативное влияние большого города на здоровье его жителей уже хорошо изучено. Это транспорт (канцерогены), низкочастотные электромагнитные поля (50 – 60 Гц), световое загрязнение (освещение по ночам), сменная работа, фастфуд, алкоголь, гиподинамия...

— К гиподинамии — двойственное отношение. Так что все же лучше — лениться или заниматься спортом?

— Наше исследование зависимости долгожития от занятий разными видами спорта показало, что дольше всех живут люди... богатые. Так, у занимающихся одним из самых дорогих видов спорта — парусным — средний возраст смерти — 77,1 года, до 90 лет и более доживают 18,8% яхтсменов. Следом идут лыжники и пловцы — до 90 лет доживают 15,8% и 10% соответственно, а средний возраст смерти у них 74,6 года. Малоподвижные шахматисты — на одном из последних мест, со средним возрастом смерти — 67,3 года и лишь 5,5% из них попадают в клуб «90+», их обходят даже любители весьма травматичного спорта — хоккея на льду — их средний возраст смерти составляет 67,9, а до 90 лет доживают 6,1%.

Однозначно установлено, что для продления здоровой жизни надо заниматься физкультурой, а не спортом высоких достижений. Например, бегать. Причем лучше бегать меньше, но чаще. Пробежка по 5–10 минут несколько раз в день на 30% снижает риск возникновения болезней и почти вполовину повышает устойчивость организма к инфаркту миокарда, гипертонии, тахикардии и аритмии. «Бегуны» живут в среднем на три года дольше и на 45% устойчивее к заболеваниям сердца и сосудов.

Но есть и те, кто считает, что ленивые живут долго, и есть даже соответствующие теории, подтверждающие это. Известно выражение Уинстона Черчилля: «Своим долголетием я обязан спорту. Я никогда им не занимался».

— В чем заключается так называемый французский парадокс, его еще называют среднеземноморским?

— Да, французы употребляют на 40% больше животного жира, в 4 раза больше масла, на 60% больше сыра и в 3 раза больше свинины, чем американцы, однако смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у них в 2 раза ниже, чем в США. Причина — регулярное потребление натурального красного вина. Опыты показали, что содержащийся в нем ресвератрол оказывает защитное действие и увеличивает продолжительность жизни мышей, содержащихся на высокожировой диете. 1 бокал в день позволяет продлить жизнь без сердечно-сосудистых заболеваний, но однозначно доказано, что крепкий алкоголь канцерогенен для человека, а некоторые антиоксиданты, например бета-каротин, могут провоцировать развитие рака у курильщиков.

В США с 1987 года проводится эксперимент на обезьянах — они получают питание пониженной калорийности и у них достоверно ниже была зафиксирована заболеваемость сердечно-сосудистой системы и рака. Стереотипы питания в разных странах доказывают, что снижение калорийности без недоедания приводит к торможению развития ассоциированных с возрастом заболеваний.

Читайте подробнее у «Доктора Питера».


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