Мусор мундиаля в Петербурге уместят в 15 тысяч мешков

Для усиленной уборки города комитет по благоустройству Петербурга отправит к стадиону на Крестовском острове 130 человек. Дополнительный мусор планируется уместить в 15 тысяч мешков.

Садово-парковые хозяйства и дорожные предприятия Северной столицы перешли на усиленный режим работы на время чемпионата мира по футболу – 2018, сообщает 9 июня комитет по благоустройству Смольного. Бригады будут дежурить круглосуточно, в дни матчей к стадиону дополнительно выйдут 20 дворников с пылесосами и поливомоечной техникой. Еще 110 будут работать в Приморском парке Победы на пути следования фанатов к арене. Отметим, в обычное время на весь город в смену выходят 980 человек.

Также круглосуточное дежурство будут нести работники ручного труда в фан-зоне на Конюшенной площади. Усилены смены вокруг вокзалов, гостиниц и тренировочных площадок. Без сна в дни матчей, похоже, будет работать и руководство предприятий.

Чтобы прибрать за гостями города, комитет купил 15 тысяч мусорных мешков.