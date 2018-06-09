Больше всех от глобализации выиграли Швейцария, Япония и Финляндия

Финляндия занимает третье место среди стран мира, экономики которых больше всего выиграли в результате глобализации. Таковы итоги масштабного исследования, проведённого фондом Bertelsmann, в ходе которого были проанализированы 42 страны с валовым внутренним продуктом, эквивалентным в общей сумме 90% мирового ВВП.

В период с 1990 по 2016 год выгода Финляндии от глобализации составила 36 664 евро на одного жителя. Ещё больше получили Швейцария (49 730 евро на жителя) и Япония (39 046). Следом идут Ирландия, Израиль, Германия и Дания.

Россия оказалась на 39-м месте. Наша страна менее интегрирована с международным сообществом, чем большинство других государств в исследовании. Её уровень глобализации остаётся относительно стабильным с 2002 года. По этой причине, а также из-за низкого базового уровня абсолютный доход на душу населения низкий. Показатель РФ составил 3 004 евро на душу населения.

На место в рейтинге в данном случае повлияло и население государств. Так, Аргентина, Китай и Индия замыкают список с 2 862, 2 049 и 567 евро на одного жителя.

Если считать выгоду от глобализации для экономики страны в целом, то номером один стала Япония, которая получила с 1990 года 5 000 млрд евро. За ней следуют США, Китай, Германия и Италия.

Финляндии глобализация принесла 194 млрд евро, подсчитали исследователи, а России – 456 млрд евро.

Специалисты фонда в ходе своего исследования анализировали экономическую ситуацию, социальную сферу и политику стран. Вес экономики в анализе составил 60%, учёные рассматривали показатели трансграничной торговли товарами и услугами, а также потоки заработной платы и капитала. В то же время учитывались ограничения на торговлю и капитал.