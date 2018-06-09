У посольства РФ в Нидерландах установили пустые стулья в память о сбитом над Донбассом "Боинге"

Около здания российской дипмиссии в Гааге расставили 298 белых стульев (по числу погибших пассажиров) в память о разбившемся над Донбассом "Боинге", следовавшем из Куала-Лумпура в Амстердам.

Как 9 июня сообщает BBC, в акции протеста у посольства России приняли участие родственники погибших в авиакатастрофе. Они установили табличку с надписью «Справедливость для MH17» (Justice for MH17).

298 empty chairs waiting for justice MH17 opposite Russian embassy ! pic.twitter.com/jK4OFc4Tpz — Hans de Borst (@HansdeBorst1) 8 июня 2018 г.

С дипломатами протестующие не контактировали и никаких петиций не передавали, как РБК рассказали в посольстве. «Старшему дипломату дипмиссии было дано поручение принять участников мероприятия в случае подобной инициативы», – пояснили сотрудники дипмиссии.