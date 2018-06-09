У посольства РФ в Нидерландах установили пустые стулья в память о сбитом над Донбассом "Боинге"
Около здания российской дипмиссии в Гааге расставили 298 белых стульев (по числу погибших пассажиров) в память о разбившемся над Донбассом "Боинге", следовавшем из Куала-Лумпура в Амстердам.
Как 9 июня сообщает BBC, в акции протеста у посольства России приняли участие родственники погибших в авиакатастрофе. Они установили табличку с надписью «Справедливость для MH17» (Justice for MH17).
298 empty chairs waiting for justice MH17 opposite Russian embassy ! pic.twitter.com/jK4OFc4Tpz— Hans de Borst (@HansdeBorst1) 8 июня 2018 г.
С дипломатами протестующие не контактировали и никаких петиций не передавали, как РБК рассказали в посольстве. «Старшему дипломату дипмиссии было дано поручение принять участников мероприятия в случае подобной инициативы», – пояснили сотрудники дипмиссии.
Справка:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Международная следственная группа считает, что «Бук», из которого якобы был сбит самолет, конвой военной техники в конце июня 2014 года на территорию Украины доставил с базы 53-й бригады в районе Курска. Власти Нидерландов обвинили Россию в катастрофе. Министр транспорта Малайзии, в свою очередь, заявил, что доказательств вины российской стороны недостаточно. МИД РФ выразил несогласие с результатами расследования, назвав обвинения в адрес России голословными. Владимир Путин заявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов.