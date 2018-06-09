Прокуратура не нашла следов вандализма в надписи «Нет фан-зоне» на указателе к мундиалю

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении студента МГУ Дмитрия Петелина, который написал «Нет фан-зоне» на указателе к чемпионату мира по футболу. Об этом 9 июня в своем телеграм-канале сообщили сотрудники правозащитной организации «Открытая Россия» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По информации правозащитников, прокуратура Западного административного округа Москвы запросила документы у дознания, после чего было принято решение о прекращении дела. Ранее адвокаты «Открытой России» подали жалобу и ходатайство в надзорное ведомство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК.

Напомним, первого июня полиция возбудила уголовное дело по статье 214 УК РФ («вандализм») в отношении Дмитрия Петелина. Поводом послужила надпись красной краской «Нет фан-зоне» на указателе возле МГУ.

Напомним, студенты уже давно протестуют против организации фан-зоны возле университета. В соответствии с требованиями ФИФА, организаторы должны учитывать мнение местных жителей при выборе площадки для «Фестиваля болельщиков».

Из-за проведения мероприятия в МГУ переносят экзамены, а 6,5 тысячи иногородних студентов и аспирантов выселяют из общежития.