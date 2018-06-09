Путин о преемнике: Нужно следить за молодыми губернаторами, они не просто симпатичные, но и профессиональные

Президент России Владимир Путин заявил, что его преемником на посту президента может стать один из новых молодых губернаторов. Об этом глава государства рассказал 9 июня в интервью «Вестям недели».

Ведущий Сергей Брилев напомнил о недавних назначениях в регионах — в Туле, Ярославле, Калининграде, Кирове и других. И спросил, за кем из новых назначенцев стоит следить, чтобы опознать преемника.

«Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации. Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною», – сказал Путин.

Он уточнил, что новые главы регионов «не просто очень симпатичные люди». Они достаточно молоды, «но они очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе. Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», – заявил президент. Впрочем, Путин подчеркнул, что «в конечном результате действительно граждане России определят, кто является наиболее достойным».