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09.06.2018 12:52

Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер

Правительство Петербурга предоставило земельный участок в Калининском районе компании «Отель Введенский»  для строительства трехзвездочной гостиницы. Как следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного, инвестор получил 12,3 тыс. кв. м восточнее дома 11 на улице  Брянцева.

Отель будут строить три года, на протяжении этого срока  «Отель Введенский» будет перечислять в городской бюджет арендную плату в размере 2,6 млн руб. в год.

«Отель Введенский», анонсировавший проект строительства трехзвехдочного отеля, получил статус стратегического инвестора в апреле 2017 года. Ранее сообщалось, что местные жители попросили сделать на улице Брянцева сквер или спортивный объект. 

ЗАО «Отель Введенский» управляет одноименной четырехзвездочной гостиницей на Большом проспекте Петроградской стороны. Собственником является зарегистрированная на Кипре «Спиринекс Менеджмент Лимитед». Выручка в 2016 году составила 308 млн руб.


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ПАО «Группа ЛСР»
09.06.2018 12:11
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» в «Цивилизации»
Новые дома жилого комплекса «Цивилизация», который «Группа ЛСР» строит в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, получили аккредитацию по военной ипотеке. Теперь специальная программа для военнослужащих доступна при приобретении квартир в корпусах №№1-5.
«Петербургская Недвижимость».
09.06.2018 11:45
Рассрочка от «Петербургской Недвижимости»: квартира сейчас, оплата через 3 года
«Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам возможность приобрести квартиры в рассрочку от застройщика на срок до трех лет. Предложение распространяется на жилые комплексы комфорт-класса от девелопера Setl City.
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК "КВС"
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Мероприятие состоится 16 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «УНИСТО Петросталь»
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