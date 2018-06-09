Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер

Правительство Петербурга предоставило земельный участок в Калининском районе компании «Отель Введенский» для строительства трехзвездочной гостиницы. Как следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного, инвестор получил 12,3 тыс. кв. м восточнее дома 11 на улице Брянцева.

Отель будут строить три года, на протяжении этого срока «Отель Введенский» будет перечислять в городской бюджет арендную плату в размере 2,6 млн руб. в год.

«Отель Введенский», анонсировавший проект строительства трехзвехдочного отеля, получил статус стратегического инвестора в апреле 2017 года. Ранее сообщалось, что местные жители попросили сделать на улице Брянцева сквер или спортивный объект.

ЗАО «Отель Введенский» управляет одноименной четырехзвездочной гостиницей на Большом проспекте Петроградской стороны. Собственником является зарегистрированная на Кипре «Спиринекс Менеджмент Лимитед». Выручка в 2016 году составила 308 млн руб.