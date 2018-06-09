Возле Адмиралтейства сломался фонтан, когда починят - неизвестно

Насос фонтана в Александровском саду Петербурга не выдержал напора и замер. Отсутствие сияющих брызг не прошло мимо внимания горожан.

Как рассказали 9 июня «Фонтанке» в Водоканале, поломка остановила бьющие струи воды еще накануне, 8 июня. Неисправность носит исключительно технический характер, о каком-либо вандализме в этом случае речи не идет. Ремонт фонтана был начат в тот же день и в скором времени будет окончен, однако конкретное время и дату в ГУПе назвать затруднились.

Напомним, на этой же неделе фотограф «Фонтанки» обратил внимание на мутную воду в фонтане перед аркой Главного штаба. «Тарелка» официально на балансе Водоканала еще не значится, но ГУП обещал помочь подрядной организации «Дормост» с очисткой.

Фонтан возле Адмиралтейства построен в 1879 году. На момент открытия он был самым большим в городе. Проект разработал Иван Мерц, позже его перечерчивали Николай Бенуа и Александр Гешвенд. В сезоне 2018 года он заработал 21 апреля.