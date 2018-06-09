Санкт-Петербург назван лучшим городом - организатором ЧМ-2018

В рейтинге российских городов, принимающих чемпионат мира, Северная столица обошла Москву.

В Петербурге построили «самый северный и самый красивый стадион» чемпионата мира. Об этом 9 июня сообщает британское издание The Independent.

Британцев поразил дизайн арены, разработанный Кисё Курокава. Его описали как «непохожий ни на что другое космический корабль, приземлившийся на Крестовском острове».

На втором месте оказалась Москва, стадион «Лужники» примет среди прочего матч открытия и финал. Замыкает тройку Сочи со стадионом «Фишт». Далее следуют Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону и Самара, а самым худшим городом-организатором назван Саранск.

Столица Мордовии, по мнению британцев, примет матч с наибольшим числом пустых мест (Тунис – Панама 27 июня). Кроме того, The Independent сомневается, что кто-то захочет посетить Саранск, если его сборная не играет в этом городе. «Настоящим испытанием станет поиск причины поехать в Саранск, кроме возможности сказать, что ты посетил это место», – пишет газета. Помимо этого, британцев удивило, что город, принимающий матчи чемпионата мира, не удостоился даже параграфа в 800-страничном путеводителе Lonely Planet о России. «Мордовия Арена» похожа на стадион, спонсором которого является авиакомпания Easyjet из-за яркого оранжевого цвета. Британцы описывают это место как мрачное и недоумевают, зачем местному футбольному клубу такой большой стадион.