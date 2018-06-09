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09.06.2018 12:36

«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга

Из-за технических проблем авиакомпании Atlasglobal туроператор «Интурист» отменяет полетную программу из Петербурга в Анталью. Она аннулируется до конца сезона. 

О том, что турецкий перевозчик Atlasglobal не получил от Росавиации допуск на маршрут, 9 июня сообщает Ассоциация туроператоров России. Именно на крыльях этой авиакомпании строилась программа «Интуриста». 

В пресс-службе туроператора «Фонтанке» объяснили, что первые вылеты, еще в конца апреля, обслуживались авиакомпаниями «Ямал» и «Россия», однако и их кресел уже не хватает на всех желающих. 

«Несмотря на все усилия, предпринятые нами по поиску альтернативной перевозки, найти замену не представляется возможным. На рынке нет свободных самолетов. В этой связи мы вынуждены снять нашу программу на рейсах турецкой авиакомпании», – рассказал АТОРу заместитель директора «Интуриста» Сергей Толчин. 

В качестве альтернативы туроператор продолжает переговоры с Turkish Ailines о дополнительных вылетах, однако даже о предварительных итогах говорить пока рано. Туристам предлагают несколько вариантов. Например, полностью, без потери средств, вернуть деньги за путевку. 

«Возврат денежных средств по аннуляциям будет произведён максимально оперативно, но не позднее 10 рабочих дней с даты аннуляции – при наличии необходимых документов», – отмечает АТОР. 

Также петербуржцы могут лететь Atlasglpbal из Москвы или же оставить в пакете услуг оплаченный отель и отказаться только от перелета, в таком случае туристы могут подыскать себе вылет самостоятельно. 

Что касается количества проданных на рейсы  Atlasglobal путевок, то назвать его в «Интуристе» отказались, сославшись на коммерческую тайну. Однако в компании отметили, что их «очень много». АТОР ранее оценивал долю этого туроператора на рынке по турецкому направлению в 20-25%, отмечая, что большая часть отдыхающих летит из Москвы и Петербурга. 

В прошлом сезоне в Турцию слетали 4,7 млн россиян, в этом сезоне по прогнозам ожидается рост до 6 миллионов.

В «Интуристе» акцентируют внимание на том, что отмена касается только вылетов в Анталью и только из Петербурга. В Даламан все вылеты Atlasglobal из Пулково должны состояться по расписанию.


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