Петербуржцев решили спасти от нелегальных маршруток "в преддверии мундиаля"

Участники Межведомственной транспортной комиссии Петербурга задержали пятерых нелегалов, которые осуществляли регулярные пассажирские перевозки под видом "заказного" транспорта. Как подчеркнуто в пресс-релизе комитета по транспорту об этом событии, рейд прошел "в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018".

Вечером 6 июня и в ночь на 7-е в поле зрения чиновников, надзора и силовиков попали маршрутки, которые возили пассажиров от станции метро "Улица Дыбенко" до Кудрово, Кировска и Шлиссельбурга. В ходе рейда не повезло пяти маршруткам, четыре из которых принадлежат физическим лицам, а одна относится к ООО "АТП". Четверо водителей-нелегалов получили административные дела, а их автомобили изъяли. Автобус ООО "АТП" был арестован и перемещен на специальную стоянку. Фирма получит протокол за нарушения в области обеспечения транспортной безопасности.

Между тем нелегальные маршрутки в Петербурге — давно не новость. О незаконных перевозках от улицы Дыбенко, например, еще в феврале рассказывало издание 47 news. Известно и о "заказных" уловках подпольного рынка.

Так как тенденцию переломить не удается, "Организатор перевозок" не рекомендует использовать микроавтобусы с надписью "Заказной" от нелегалов. Особенно в период мундиаля.