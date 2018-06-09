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09.06.2018 12:14

«Образцовый квартал 3»: нетиповые новостройки для счастливчиков

Малоэтажные комплексы в Петербурге – и так редкость, а «Образцовый квартал 3» и вовсе можно считать уникальным. Застройщик скрупулезно проработал удобство и качество всех пространств: от квартиры до парадных и двора.
«Образцовый квартал 3»: нетиповые новостройки для счастливчиков
ООО «Терминал-Ресурс»

«Образцовые кварталы» строятся в рамках масштабного проекта освоения территории «На Царскосельских холмах» рядом с Пушкином. Строительство «Образцового квартала 3» стартовало в мае 2017-го, а ввод в эксплуатацию запланирован уже в конце нынешнего года.

Четырехэтажный комплекс всего на 168 квартир выигрышно отличается от двух первых «Образцовых кварталов». Остекленные балконы и эркеры добавят света и расширят и так просторные кухни-гостиные. А жители верхнего этажа смогут без лишних согласований установить камины.

Застройщик – компания «Терминал-Ресурс» – не зря назвал квартал образцовым. Название в полной мере отражает подход девелопера к строительству жилья.

Парадные спроектированы так, чтобы жителям было максимально комфортно. Стеклянные входные группы создадут ощущение безопасности. Отсутствие ступеней на пути от тротуара к лифтам позволит запросто выходить на прогулку с коляской или велосипедом. Панорамное остекление (с возможностью проветривания) наполнит парадные естественным светом. А малошумные лифты Schindler будут двигаться незаметно для жителей верхнего этажа.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В проекте нет студий, а площадь самой маленькой однокомнатной квартиры – 41 кв. м. Двухкомнатные занимают от 66 «квадратов», трехкомнатные – от 98 кв. м. Все квартиры в ЖК «Образцовый квартал 3» имеют свободную планировку. Это дает покупателям простор для фантазии и позволяет создать уникальное жилое пространство для своей семьи.

Нечасто застройщики предлагают однокомнатные квартиры с двумя санузлами. И это не излишество: речь идет об «однушках» свободной планировки площадью 66 – 72 кв. м. В то же время девелопер заранее позаботился о гардеробных: не придется дополнительно их проектировать.

В новом проекте квартиры станут еще светлее. В них увеличены окна. Кроме того, первый этаж всех корпусов расположен существенно выше обычного: подоконник находится на уровне двух метров от земли.

Инженерные решения домов – также редкость для многоквартирного жилья в Петербурге. В квартирах уложен теплый водяной пол Uponor с возможностью регулировать температуру. Дома оснащены немецкими газовыми котельными Viessmann (устанавливаются на крыше каждого дома) и системами очистки воды. Такие инженерные коммуникации делают жизнь новоселов комфортнее и заодно сокращают коммунальную плату примерно на 30%. Кроме того, все корпуса возведены по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов.

В «Образцовом квартале 3» до мелочей продуманы не только пространство квартир и парадных, но и вся окружающая территория. Во дворах и вокруг домов высажены кустарники, цветы и высокие деревья. Озеленение будет защищать от внешнего шума и создаст атмосферу уюта и приватности. Застройщик предусмотрел качественные, большие детские и спортивные площадки, достаточное – действительно достаточное! – количество мест для парковки.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Вокруг комплекса уже создана вся инфраструктура и для любителей спокойного отдыха, и для сторонников активного образа жизни. К услугам будущих жителей квартала – конноспортивный клуб «Райдер», курорт «Туутари Парк» (всего в 30 минутах на автомобиле), исторические парки Пушкина и Павловска, до которых можно добраться на велосипеде. Скоро рядом с «Образцовым кварталом 3» появятся крытая ледовая арена с искусственным льдом, бассейн и теннисные корты.

Опыт заселения первых двух «Образцовых кварталов» показал, что в них нет временных жильцов. Соседи знакомятся, здороваются и улыбаются друг другу при встрече. На Царскосельские холмы переезжают не просто для жизни, а для счастливой жизни.

Высокая стадия готовности ЖК позволяет совершать экскурсии на объект. А в отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 3», познакомят со всеми акциями и специальными ценами на квартиры. Торопитесь! Количество акционных квартир ограничено.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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