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09.06.2018 12:25

Песков: Вена может стать местом встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсудили возможность встречи в Вене. 

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 9 июня рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он уточнил, что этот вопрос также поднимался на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцем во время недавнего визита российского президента в Вену. Ранее об этом писали зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники. 

Правда, Песков подчеркнул, что никаких конкретных договоренностей пока нет. Как писал The Wall Street Journal, основными темами встречи Путина и Трампа могут стать Сирия и Украина, а также «ослабление напряженности в двусторонних отношениях России и США». 

Отметим, если верить сайту Кремля, то в последний раз президенты России и США общались 20 марта — Трамп поздравлял Путина с победой на выборах. Песков ранее говорил, что не все телефонные разговоры российского лидера попадают на официальный сайт.


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