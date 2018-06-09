В Пушкине будут судить лжеполицейских, приковавших бизнес-леди наручниками к батарее

В Петербурге будут судить пятерых участников этнической преступной группы, обвиняемых в похищении человека, грабеже, разбое, вымогательстве. Действовали они под видом полицейских. Но не ушли от настоящих сотрудников правоохранительных органов. Вместе с полицией расследованием занималась ФСБ.

Как сообщили 9 июня в ГСУ СК РФ по городу, группировка решила установить контроль над предпринимателями Пушкинского района. Первой «ласточкой» в июле 2015 года стала бизнес-вумен. Ее удерживали в квартире на Оранжерейной улице, пристегнув наручниками к батарее, периодически избивая. У женщины требовали 5 млн рублей, но денег злоумышленники так и не увидели. 13-го числа петербурженку похитили, а на следующий день ее освободили настоящие полицейские. Их «ряженым коллегам» удалось уйти.

Еще один эпизод относится к 4 января 2017 года. В том же Пушкинском районе напали на местного жителя, в ходе чего у него отняли имущество стоимостью около 2 млн рублей. Также у него вымогали 1,5 млн в счет несуществующего долга.

Ту же сумму, полтора миллиона, вымогали у другого бизнесмена в январе – феврале 2017 года. Получив отказ, члены ОПГ похитили машину коммерсанта.

«Во время обысков у обвиняемых было изъято травматическое оружие, имущество потерпевших, а также долговые расписки», – отметили в пресс-службе.

Теперь дело рассмотрит суд Пушкинского района.