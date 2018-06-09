«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» в «Цивилизации»

Новые дома жилого комплекса «Цивилизация», который «Группа ЛСР» строит в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, получили аккредитацию по военной ипотеке. Теперь специальная программа для военнослужащих доступна при приобретении квартир в корпусах №№1-5.

В рамках данной программы сумма кредита – от 500 тыс рублей до 2 486 000 рублей, который выдается военнослужащим сроком – от 36 месяцев по месяц наступления 45-летнего возраста заемщика (включительно). Первоначальный взнос должен насчитывать от 20% от полной стоимости квартиры. Размер процентной ставки составляет от 9% годовых. Стоимость квадратного метра в аккредитованных корпусах начинается от 80,5 тыс. рублей. Квартиры будущим жильцам будут переданы с готовой отделкой, а это значит, что не нужно тратить время на дорогостоящий ремонт квартиры, можно сразу въехать и просто расставить мебель.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования на сайте дом.рф.

Отметим, что воспользоваться «Военной ипотекой» можно также при покупке квартир в корпусах №№8-10, ранее аккредитованных по этой программе. При этом «Группа ЛСР» предоставляет своим клиентам возможность объединения двух военных ипотек в одну. Воспользоваться ей может семья, где оба супруга – военнослужащие и являются участниками накопительной ипотечной системы (НИС).

Жилой комплекс расположится на участке между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом, улицей Крыленко и проектируемым проездом в створе улицы Антонова-Овсеенко. При этом первые дома масштабного проекта «Цивилизация» будут сданы уже в 2018 году.

В новых кварталах будет построено большое количество объектов торговой, бытовой и социальной инфраструктуры. Под магазины, предприятия сферы услуг и офисы отведено 22,7 тыс. кв. м. Здесь будет построено 4 детских сада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест, а также детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу. Во дворах предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок. В проекте запланировано строительство парковок, позволяющих сохранить внутридомовую территорию свободной от автомобилей жильцов. В подземных и наземных многоуровневых паркингах будет 4478 машиномест.

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Цивилизация» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/