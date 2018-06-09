В Великобритании в церемонии выноса знамени впервые примет участие сикх в тюрбане

Гвардеец Колдстримского полка Чаранприт Сингх Лалл станет первым человеком в Великобритании, который примет участие в церемонии выноса знамени не в традиционной шапке (бифитере), а в тюрбане.

Как пишет The Telegraph, 9 июня знамя вынесут более 1000 солдат — и только один — в тюрбане. Церемония посвящена «официальному» дню рождения королевы (отмечается в первую субботу июня вне зависимости от реальной даты рождения, в случае Елизаветы II — 21 апреля).

«Я надеюсь, что больше людей, таких, как я, не только сикхов, но и из других религий и разных слоев населения, будут присоединяться к армии», – заявил Лалл.

Он сам начал службу в 2016 году. Чаранприт Сингх Лалл родился в Пенджабе, Индия, и переехал в Англию еще ребенком.