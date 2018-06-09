Суд в Петербурге оштрафовал дальнобойщиков-иноагентов на 400 тысяч

С третьего раза Красногвардейский районный суд все же убедился, что «Объединение перевозчиков России» вовремя не занесло себя в список иноагентов. На штрафе настаивал Минюст, суд сомневался в законности проверки и просил больше информации.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, на заседании 9 июня Красногвардейский районный суд принял решение все же привлечь объединившихся в организацию дальнобойщиков к административной ответственности. Их союз в Минюсте сочли России недружественным и наложили на перевозчиков метку иноагентов. Как указали в ведомстве, настаивая на штрафе, сделать это — обозначить свой статус – объединение должно было самостоятельно. Суд принял решение на третий раз, дважды возвращая материалы истцу. Назначенный штраф — 400 тысяч рублей.

Напомним, иноагентом организацию признали еще в декабре 2017 года.