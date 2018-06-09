Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят

Матчи чемпионата мира-2018 на Первом канале будет комментировать журналист Василий Уткин. Об этом он сам сообщил 9 июня в своем Facebook.

«Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время (проведения ЧМ-2018. — Прим. ред.), пока не выгонят», – написал Уткин. И пояснил, что такая возможность — «это мечта, исправление моей личной Вселенной». Гонорар от этой работы журналист собирается направить в Благотворительный фонд «Выход» для содействия решению проблем аутизма в России. И призывает то же самое делать своих читателей.

Дирекция общественных связей Первого канала подтвердила ТАССу сотрудничество с Уткиным.