Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
Матчи чемпионата мира-2018 на Первом канале будет комментировать журналист Василий Уткин. Об этом он сам сообщил 9 июня в своем Facebook.
«Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время (проведения ЧМ-2018. — Прим. ред.), пока не выгонят», – написал Уткин. И пояснил, что такая возможность — «это мечта, исправление моей личной Вселенной». Гонорар от этой работы журналист собирается направить в Благотворительный фонд «Выход» для содействия решению проблем аутизма в России. И призывает то же самое делать своих читателей.
Дирекция общественных связей Первого канала подтвердила ТАССу сотрудничество с Уткиным.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.