Рассрочка от «Петербургской Недвижимости»: квартира сейчас, оплата через 3 года

«Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам возможность приобрести квартиры в рассрочку от застройщика на срок до трех лет. Предложение распространяется на жилые комплексы комфорт-класса от девелопера Setl City.

Предложение действительно при оформлении рассрочки с первым взносом от 30%. На выбор представлены удобные графики расчетов: платежи можно осуществлять ежемесячно или всего один раз в квартал. Рассрочка предоставляется застройщиком.

Подробнее об условиях рассрочки от застройщика можно ознакомиться по телефону 33-55555

Справка:

«Петербургская Недвижимость» – лидер по продажам строящейся недвижимости в Северо-Западном регионе. Компания оказывает все виды услуг по принципу одного окна: подбор и бронирование квартиры, оформление заявки на ипотеку, страхование и регистрация собственности. За 24 года успешной работы квартиры в «Петербургской Недвижимости» приобрели свыше 260 000 семей. Все услуги для клиентов бесплатны.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»