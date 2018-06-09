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13:03 09.06.2018
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Фонтанка.fi
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09.06.2018 11:42

В финском Сало поезд смял упавшую с моста легковушку

Смертельное ДТП произошло утром 9 июня в городе Сало, который находится на юге Финляндии между Хельсинки и Турку. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Автомобиль, ехавший по дороге Ванхан Турунтие, сорвался с моста прямо на железнодорожные пути. Пассажирский поезд, который в тот момент мчался на этом отрезке пути, переехал машину. Водитель погиб. Машинист и пассажиры поезда не пострадали.

В данный момент движение на участке восстановлено, полиция начала расследование инцидента.


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представительство Лаппеенранты

В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
09.06.2018 12:11
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» в «Цивилизации»
Новые дома жилого комплекса «Цивилизация», который «Группа ЛСР» строит в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, получили аккредитацию по военной ипотеке. Теперь специальная программа для военнослужащих доступна при приобретении квартир в корпусах №№1-5.
«Петербургская Недвижимость».
09.06.2018 11:45
Рассрочка от «Петербургской Недвижимости»: квартира сейчас, оплата через 3 года
«Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам возможность приобрести квартиры в рассрочку от застройщика на срок до трех лет. Предложение распространяется на жилые комплексы комфорт-класса от девелопера Setl City.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
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08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
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ГК "КВС"
08.06.2018 14:42
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»
Мероприятие состоится 16 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
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07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Компания Л1
07.06.2018 17:13
Компания Л1 в тройке лидеров
Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
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