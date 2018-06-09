В финском Сало поезд смял упавшую с моста легковушку

Смертельное ДТП произошло утром 9 июня в городе Сало, который находится на юге Финляндии между Хельсинки и Турку. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Автомобиль, ехавший по дороге Ванхан Турунтие, сорвался с моста прямо на железнодорожные пути. Пассажирский поезд, который в тот момент мчался на этом отрезке пути, переехал машину. Водитель погиб. Машинист и пассажиры поезда не пострадали.

В данный момент движение на участке восстановлено, полиция начала расследование инцидента.