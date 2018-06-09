Китайский лидер оценил баню от Путина: Это просто уникальный дом

Президент России Владимир Путин подарил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра.

Об этом 9 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. Правда, саму баню до Китая пока не довезли. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, китайцы сами выберут место, куда поставить баню, и потом ее установят российские специалисты. Пока же Си Цзиньпину показали эскиз бани и спил дерева, по которому виден размер бревна для сруба.

Председатель КНР пообещал «серьезно подумать» над тем, куда установить баню. «Это просто уникальный дом. Спасибо большое»,— заявил Си Цзиньпин.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Китай с визитом накануне, 8 июня. Его приветствовали исполнением «Катюши» и наградили орденом Дружбы. Президент России провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой КНР Си Цзиньпином. 9 – 10 июня Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.