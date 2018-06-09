Маленькому сердцу срочно нужна помощь

У трехлетнего Аниса очень редкий врожденный порок сердца – АВ коммуникация (АВК), неполная форма и двойной митральный клапан. Сердце не справляется с нагрузкой. Сейчас жизнь и здоровье малыша зависят от того, как быстро ему смогут сделать операцию. Сложность заключается в том, что делать её надо в один этап – это даст возможность радикально решить проблему и надежду на здоровье. Но сделать такую операцию могут только за рубежом. А стоит она почти три миллиона рублей.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на операцию.

Хакимзянов Анис, 3 года.

Врожденный порок сердца, двойной митральный клапан.

Спасёт операция. Стоимость 2 759 437 рублей.

Когда родители узнали о пополнении в семействе, радости не было предела. Беременность протекала нормально, на УЗИ никаких патологий специалисты не видели. Малыш родился в срок с хорошими показателями. Проблема с сердцем обнаружилась в роддоме, когда кроха внезапно "посинел". Аниса перевели в реанимацию, где выявили шум в сердце. После УЗИ диагностировали врожденный порок сердца. Родителям порекомендовали консервативную терапию и динамичное наблюдение, а позже радикальное оперативное лечение в возрасте 3-4 лет. Но врачи успокоили – нужно немного подрасти и провести плановую операцию.

«В дальнейшем мы наблюдались у кардиохирургов ДРКБ Казани, каждые шесть месяцев проводили УЗИ для оценки состояния порока и выбора оптимального времени для хирургической коррекции порока. Изначально операцию планировали делать у себя в Казани, так как наши кардиохирурги с данной патологией – АВК – знакомы и успешно оперируют», – рассказывают родители малыша.

Но на одном из последних УЗИ, выявили очень серьезную аномалию митрального клапана – «двойной митральный клапан». Эта редчайшая патология в сочетании с АВК повергла врачей и родителей в шок. Удачная пластика митрального клапана при АВ-коммуникации во многом определяет успех хирургической тактики, а значит – благоприятный прогноз для жизни ребенка. К сожалению, опыта работы с такой патологией митрального клапана в Казани просто нет. Очень высока вероятность того, что пластика митрального клапана будет безуспешной, ребенку потребуются повторные вмешательства и протезирование митрального клапана. Это означает, что в последующем потребуются многократные операции по повторному протезированию клапана по мере роста ребенка, пожизненный прием антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь). Малышу предстоит пережить множество операций на открытом сердце. Каждый раз придется вскрывать грудную клетку, а это недели и месяцы, проведенные в больнице. Любая активность окажется под запретом.

«Мы сами врачи и прекрасно понимаем, какова цена успешной одномоментной коррекции при нашей патологии с закрытием всех дефектов и пластикой/сохранением собственного митрального клапана. И каковы все риски – операционные, анестезиологические, послеоперационные осложнения, особенно в случае повторных вмешательств», – говорят родители мальчика.

После долгих размышлений они были вынуждены обратиться в университетскую клинику города Лейден (Нидерланды) к профессору Марку Хазекампу – одному из ведущих детских кардиохирургов. «Для нас это шанс в один этап радикально разрешить проблему и надежда на здоровье, полноценный рост и развитие нашего сына. Мы запросили счет из клиники, сумма операции и лечения составила 36.694,64 евро или 2 759 437 рублей», – рассказывают родители.

Эта сумма огромна для обычной семьи. Операцию необходимо провести в ближайшие время, пока состояние ребенка стабильно, и не наступила декомпенсация сердечной недостаточности. Мы просим вас помочь Анису отправиться на спасительную операцию и вылечить сердце.

Помочь Анису можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»: http://aleshafond.ru/children/khakimzyanov-anis/?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=anis.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Хакимзянова Аниса"