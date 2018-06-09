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Бизнес
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09.06.2018 11:28

Омбудсмен и председатель Союза виноделов Титов хочет обложить пошлиной зарубежные вина

Бизнес-омбудсмен и по совместительству председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семья которого владеет российским производителем вин «Абрау-Дюрсо», хочет ввести пошлину на импорт иностранных вин в Россию. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 9 июня направил письмо со своим предложением президенту России Владимиру Путину, министру  сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, а также помощнику главы государства Андрею Белоусову. Об этом сообщает «Дождь». 

Титов уверен, что для поддержки российских производителей вина необходимо снизить конкуренцию с дешевыми напитками, ввозимыми из других стран. Бизнес-омбудсмен, семья которого владеет одним из крупнейших игроков на рынке виноделия России, считает, что отрасли необходима финансовая поддержка в 50 млрд руб. Эти деньги нужны на покупку земли, расширение площади виноградников и инвестиции в инфраструктуру. Сейчас виноделы получают из бюджета 1,5 млрд руб. Введение пошлины на вина, виноматериалы и, возможно, даже крепкий алкоголь поможет собрать до 30 млрд рублей. Сбор не должен превысить 30 рублей с бутылки.  

В Союзе импортеров алкогольной продукции считают, что нововведение приведет к подорожанию спиртных напитков. 

Напомним, что, по разным оценкам, ежегодно в Россию импортируют почти 1 млрд бутылок алкоголя, сделанного в других странах. У россиян наиболее популярно вино стоимостью около 300 рублей за бутылку.


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