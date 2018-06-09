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09.06.2018 11:13

Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией.

Новый самолет SSJ100 c бортовым номером RA-89111 получил имя «Иван Кожедуб» в честь легендарного советского лётчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолет начнёт выполнять рейсы в рамках маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели. Авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 в салоне эконом.

Аэрофлот понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

 

 


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09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
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