Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией.

Новый самолет SSJ100 c бортовым номером RA-89111 получил имя «Иван Кожедуб» в честь легендарного советского лётчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолет начнёт выполнять рейсы в рамках маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели. Авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 в салоне эконом.

Аэрофлот понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.