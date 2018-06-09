УЕФА: Санкт-Петербург готов принять чемпионат Европы - 2020

Петербург готов организовать 4 матча европейского первенства после проведения в городе игр чемпионата мира в 2018 году. Об этом 9 июня рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

По словам спортивного функционера, чемпионат Европы через два года будет уникальным, так как его проведут сразу в 12 странах. Санкт-Петербургу доверят принять 4 матча первенства: три игры группового турнира 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.

Чеферин отметил, что стадион «Санкт-Петербург» уже хорошо зарекомендовал себя во время Кубка конфедераций и готов к чемпионату мира. «Нет никаких сомнений, что стадион успешно примет матчи чемпионата Европы через два года», – цитирует главу УЕФА Euro-football.

Напомним, что стадион в Петербурге был заложен в 2007 году и строился почти 10 лет. За это время стоимость проекта выросла с 6,7 млрд рублей до 48. На чемпионате мира арена примет семь игр, включая матчи за третье место и один полуфинал.