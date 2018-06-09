У Большеохтинского моста катер разбил нос: двое пострадавших

Водитель прогулочного катера не справился с управлением и влетел в гранитную набережную Невы утром 9 июня. Пострадал сам управлявший судном мужчина, а также его пассажир.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, столкновение произошло примерно в 8 утра. После удара катер пришвартовался напротив 1-го дома по Малоохтинскому проспекту.

По информации «Фонтанки», на борту находились водитель и пассажир: первый ушиб ребра, второй отделался ссадинами. В ГУ МЧС уточнили, что набережная осталась в целости. Судя по фото, у катера разбит нос.

На место, кроме спасателей, выезжали представители Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ведомстве уточняют, что оба пострадавших находятся в медучреждении. Также, по информации надзора, водный транспорт влетел не в набережную, а задел опору Большеохтинского моста.

Катера мощностью до 10 лошадиных сил по закону приравнены к спортинвентарю: их не нужно регистрировать в ГИМС и их можно сдавать в аренду без капитана. Попавшее в неприятность судно, уверен Николай Предтеченский, учредитель теплоходного товарищества «Петроград», мощнее. Такими по закону может управлять только профессионал, но в действительности «порулить» часто дают туристам. О том, как устроен рынок речных перевозок в Петербурге, «Фонтанка» сегодня расскажет в тексте.

Напомним, ранее МЧС на время мундиаля ввело запрет на движение гидроциклов по Неве в центре города.