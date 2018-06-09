Суд арестовал недвижимость и автомобили группы «Сумма» по делу Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил арест на две квартиры, четыре машины и другие активы группы «Сумма» в рамках дела против ее совладельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц», – цитирует 9 июня пресс-службу суда Russia Today.

Большая часть постановлений по этому делу уже обжалована, подтвердили в московском суде. Ранее были арестованы счета некоторых компаний, входящих в группу «Сумма».

Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава входящей в группу компании «Интекс» Артур Максидов были арестованы в конце марта. Их обвиняют в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. В деле есть информация о шести эпизодах мошенничества и одной растрате, общая сумма ущерба — 2,5 млрд рублей. Два эпизода связаны со строительством объектов к чемпионату мира по футболу, в том числе «Санкт-Петербург Арены».