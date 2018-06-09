Еще
13:04 09.06.2018
Пришлите свою новость!
12:59
Путин о преемнике: Нужно следить за молодыми губернаторами, они не просто симпатичные, но и профессиональные
12:52
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
12:44
«Кто-то съел Майдан, кто-то выпил Крым»: вышел новый альбом ДДТ
12:41
Санкт-Петербург назван лучшим городом-организатором ЧМ-2018
12:36
«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга
12:30
Петербуржцев решили спасти от нелегальных маршруток "в преддверии мундиаля"
12:25
Песков: Вена может стать местом встречи Путина и Трампа
12:11
В Пушкине будут судить лжеполицейских, приковавших бизнес-леди наручниками к батарее
12:07
В Великобритании в церемонии выноса знамени впервые примет участие сикх в тюрбане
11:48
Суд в Петербурге оштрафовал дальнобойщиков-иноагентов на 400 тысяч
11:44
Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
11:36
Китайский лидер оценил баню от Путина: Это просто уникальный дом
11:28
Омбудсмен и председатель Союза виноделов Титов хочет обложить пошлиной зарубежные вина
11:11
Петербург вошел в Топ-100 городов, опасных для мировой экологии
11:09
У Большеохтинского моста катер разбил нос: двое пострадавших
11:05
УЕФА: Санкт-Петербург готов принять чемпионат Европы - 2020
10:55
HBO погрузит зрителей в прошлое «Игры престолов»
10:39
Суд арестовал недвижимость и автомобили группы «Сумма» по делу Магомедовых
10:33
Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы
10:29
Референдум о статусе парка Интернационалистов прошел первое согласование
10:28
Петербуржцы вместе с Ил создадут большой транспортный беспилотник для Арктики
10:20
Улюкаев начал отбывать срок в Тверской области
10:16
После пожара на Энергетиков в квартире нашли погибшего
10:05
В отравлении 64 детей в Свердловской области заподозрили котлеты «Здоровье»
09:51
В Москве задержали мужчину, который ударил ножом ребенка в подъезде
09:39
Петербургский школьник угнал каршеринговые машины, купив аккаунты в интернете
09:21
Половина россиян не знают, что именно отмечается 12 июня
09:05
Мать Овечкина велела критикам сына «закрыть рты»
08:51
СМИ: Китайские хакеры украли данные секретных американских подлодок
08:36
В Свердловской области из лагеря госпитализировали 64 ребёнка
08:15
Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули
08:02
Минобороны хочет изменить правила призыва на срочную службу
01:39
Быков, Венедиктов и православие сойдутся на протестных «Диалогах» в июне
01:22
Ранние пионы готовы к смотру
00:57
Замглавы МВД: сведения о репрессированных будут хранить вечно
00:41
Премьер Британии назвала срок оформления документов по Brexit
00:24
В «Лукойле» обещают разобраться с АЗС на М-11
00:10
МИД Канады: вопрос о возвращении РФ в G7 обсуждается
08/06
СМИ: В США придумали, как бороться с Россией
08/06
Меркель ещё раз выступила против возвращения России в G8
08/06
США прекратили полеты бомбардировщиков В-1B
08/06
Макрон готовится влиять на Трампа
08/06
Сборная ФРГ обыграла первого соперника РФ на чемпионате мира
08/06
Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля
08/06
Трамп и Макрон пообщались "на ногах" на саммите "большой семерки"
08/06
Десятки машин застряли на новом участке М-11 из-за сбоя на АЗС
08/06
Спецпрокурор США предъявил обвинение Константину Килимнику по делу Манафорта
08/06
Маккейн раскритиковал предложение Трампа вернуть РФ в "Большую семерку"
08/06
В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка
08/06
Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева
08/06
Роскомнадзор разблокировал 7 млн адресов
08/06
Голубые бриллианты довели Киану Ривза до Сибири
08/06
Минобороны о перехвате Украиной российского корабля: одесский юмор неисчерпаем
08/06
Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»
08/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 8 июня
08/06
Смольный приговорил к сносу четыре ресторана в Репино и Комарово
08/06
Сборная Аргентины собирается съесть в России три тонны продуктов
08/06
Жулик, обманом завладевший квартирой петербурженки, подозревается в похищении человека
08/06
Доктора филологических наук обвиняют в экстремизме из-за поста о поездке в Петербург
08/06
Смольный сносит рынок на севере Петербурга
08/06
Греф предложил начать распродажу госбанков
08/06
Умер Ленька из фильма «Любовь и голуби»
08/06
Адмиралтейство засекретили от градозащитников
08/06
UMA2RMAN записала неофициальный гимн Чемпионата мира по футболу
08/06
На Ржевке прорвало водопровод
08/06
Петербург вошел в десятку по заболеваемости ветряной оспой
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
09.06.2018 10:33

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

В футбол сыграли в подземке минувшей ночью. В поединке на глубине 65 метров сошлись команды руководителей Петербургского метрополитена и Клуба болельщиков. Преимущество осталось за последними, но главной стала не победа, а праздник.
Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Ночью 9 июня на платформе станции «Международная» появилось небольшое футбольное поле, а на нем — две команды. В уникальном товарищеском матче встретились руководители Петербургского метрополитена и участники Клуба болельщиков сборной России «Russia unites». Первых представляли: заначальника подземки Евгений Козин, главный инженер Андрей Павлов, замначальника Павел Данков, начальник службы электроснабжения Александр Плотников и глава службы технического развития Захар Баяджян.

Соперниками метрополитеновцев стали: глава смольнинского комитета по печати Сергей Серезлеев, депутат ЗакСа Ленобласти, экс-игрок «Зенита» и сборной России Алексей Игонин, вице-президент Федерации футбола Петербурга Дмитрий Шнейдер, блогер Алексей Столяров и президент Клуба болельщиков Эдуард Латыпов. Они и выиграли. Игра закончилась со счетом 8:6.

«Станция «Международная» выбрана не случайно, ведь на мундиаль приедут игроки и болельщики со всех концов планеты», – отметили в Петербургском метрополитене.

«Фонтанка» оказалась в числе зрителей, пожалуй, первого в России матча под землей и предлагает читателям посмотреть, как это было.

 

Справка:

Матч в подземке был приурочен к чемпионату мира по футболу-2018. Финал Кубка мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Семь матчей турнира примет Петербург.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19

10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42

Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group

Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Санкт-Петербург назван лучшим городом-организатором ЧМ-2018
Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
УЕФА: Санкт-Петербург готов принять чемпионат Европы - 2020
Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы
Мать Овечкина велела критикам сына «закрыть рты»
Сборная ФРГ обыграла первого соперника РФ на чемпионате мира
Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля
Сборная Аргентины собирается съесть в России три тонны продуктов
У зенитовца Паредеса в последний момент появился шанс выступить за сборную
СМИ: «Зенит» интересуется капитаном «Наполи»
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Кто будет работать с Семаком?
Фестиваль ЗСД крупным планом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
«Святой источник» огня
Ревизия «Зенита» по кофейной гуще
Сергей Семак - новый тренер «Зенита»
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

представительство Лаппеенранты

В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка

Новости компаний
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.