Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

В футбол сыграли в подземке минувшей ночью. В поединке на глубине 65 метров сошлись команды руководителей Петербургского метрополитена и Клуба болельщиков. Преимущество осталось за последними, но главной стала не победа, а праздник.

Ночью 9 июня на платформе станции «Международная» появилось небольшое футбольное поле, а на нем — две команды. В уникальном товарищеском матче встретились руководители Петербургского метрополитена и участники Клуба болельщиков сборной России «Russia unites». Первых представляли: заначальника подземки Евгений Козин, главный инженер Андрей Павлов, замначальника Павел Данков, начальник службы электроснабжения Александр Плотников и глава службы технического развития Захар Баяджян.

Соперниками метрополитеновцев стали: глава смольнинского комитета по печати Сергей Серезлеев, депутат ЗакСа Ленобласти, экс-игрок «Зенита» и сборной России Алексей Игонин, вице-президент Федерации футбола Петербурга Дмитрий Шнейдер, блогер Алексей Столяров и президент Клуба болельщиков Эдуард Латыпов. Они и выиграли. Игра закончилась со счетом 8:6.

«Станция «Международная» выбрана не случайно, ведь на мундиаль приедут игроки и болельщики со всех концов планеты», – отметили в Петербургском метрополитене.

«Фонтанка» оказалась в числе зрителей, пожалуй, первого в России матча под землей и предлагает читателям посмотреть, как это было.