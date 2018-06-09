Референдум о статусе парка Интернационалистов прошел первое согласование
Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила документы для проведения референдума о статусе парка Интернационалистов. Их отправят в Законодательное собрание для следующего этапа согласования.
На заседании 9 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно поддержала «Партию Роста», которая предложила провести референдум о статусе парка Интернационалистов во Фрунзенском районе. Члены комиссии отметили, что документы оформлены корректно и данные паспортов инициаторов верны.
Партийцы предлагают спросить горожан: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600)?»
Этот вопрос уже предлагали вынести на референдум более 500 активистов Фрунзенского района. Однако их предложение отклонили из-за ошибки в документах.
Инициативы на референдум может выдвигать любая партия, у которой прописано в уставе принятие участия в референдумах. Тем не менее политические партии Петербурга ранее не использовали эту норму.
По закону документы для референдума должны сначала утвердить в городской избирательной комиссии, затем в парламенте, после надо ещё заручиться поддержкой 2 процентов избирателей, то есть примерно 76 тысяч человек.
Справка:
Почти год местные жители выходят на протестные акции в защиту парка , где хотят построить торговый центр с океанариумом. Под обращением в защиту зеленой зоны от застройки подписались 10 тысяч человек. Тем не менее, чиновники Смольного не идут на компромиссы. Не смог их поколебать даже отказ «Зенита» от резервного стадиона в Купчино – именно на его место активисты предлагали перенести океанариум. После известия о том, что «Зенит» освобождает площадку, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что это место нужно оставить свободным, так как оно может понадобиться в 2032 году или в 2036-м, если Петербург примет у себя летние Олимпийские игры.
В попытке сохранить парк от застройки жители Фрунзенского района приняли решение стать инициаторами референдума.