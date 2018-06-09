Референдум о статусе парка Интернационалистов прошел первое согласование

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила документы для проведения референдума о статусе парка Интернационалистов. Их отправят в Законодательное собрание для следующего этапа согласования.

На заседании 9 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно поддержала «Партию Роста», которая предложила провести референдум о статусе парка Интернационалистов во Фрунзенском районе. Члены комиссии отметили, что документы оформлены корректно и данные паспортов инициаторов верны.

Партийцы предлагают спросить горожан: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600)?»

Этот вопрос уже предлагали вынести на референдум более 500 активистов Фрунзенского района. Однако их предложение отклонили из-за ошибки в документах.

Инициативы на референдум может выдвигать любая партия, у которой прописано в уставе принятие участия в референдумах. Тем не менее политические партии Петербурга ранее не использовали эту норму.

По закону документы для референдума должны сначала утвердить в городской избирательной комиссии, затем в парламенте, после надо ещё заручиться поддержкой 2 процентов избирателей, то есть примерно 76 тысяч человек.