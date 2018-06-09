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09.06.2018 10:28

Петербуржцы вместе с Ил создадут большой транспортный беспилотник для Арктики

Петербургская группа «Кронштадт» и ПАО «Ил» подписали меморандум о совместной работе в сфере транспортных беспилотных систем. Первый проект планируется реализовать на базе транспортного самолета Ил-112.

«Задачи первого этапа совместной работы – создание дорожной карты деятельности: перечня направлений исследований, критериев их отбора, анализ существующих на рынке решений. Возможным итогом работы станет проект по созданию специализированного транспортного летательного аппарата. Также рассматривается создание демонстратора, например, на базе самолета Ил-112», – сообщили 9 июня в компании.

Там добавили, что со стороны группы в общей работе задействуют центр перспективных исследований. А ПАО «Ил» создает специализированный центр по разработке и созданию функциональных демонстраторов перспективных авиационно-космических технологий в Жуковском, который станет главной площадкой рабочей группы.

«Весь мир идет по пути автоматизации процессов и сведения участия человека в работе техники к минимуму, поэтому в наших интересах создать транспортный беспилотник, который мог бы решить задачи грузоперевозок в отдаленные районы с трудной доступностью, – прокомментировал генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин. – А учитывая активное освоение Арктики, можно предположить, что воздушные суда, способные в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую, будут крайне востребованы».


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