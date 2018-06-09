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09.06.2018 10:20

Улюкаев начал отбывать срок в Тверской области

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев начал отбывать наказание в колонии строгого режима, которая расположена в Тверской области. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы за получение взятки.

«ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осуждённых мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области», – цитирует 9 июня председателя Общественной наблюдательной комиссии  Москвы Еву Меркачеву RT.

Меркачева добавила, что сейчас бывший министр находится на карантине, но чуть позже будет переведен в обычную камеру.

Ранее стало известно, что Улюкаева этапировали в колонию за пределы Московской области. Точное местоположение было сообщено только семье. 

В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России. В начале июня защита экс-министра подала кассационную жалобу на приговор.


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