В отравлении 64 детей в Свердловской области заподозрили котлеты «Здоровье»

Отдыхавшие в оздоровительном лагере «Сосновый» в городе Кушва дети могли отравиться котлетами «Здоровье» или творожно-рисовой запеканкой. Об этом 9 июня сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Пострадавшие — 64 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и двое вожатых. По версии следствия, 8 и 9 июня они стали жаловаться на боли в животе, тошноту, рвоту и общее недомогание. Все отравившиеся доставлены в медучреждения, в настоящее время их состояние стабильное.



«Накануне дети и вожатые употребляли: в обед картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб. В полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой», — сообщили РБК в СК.



Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Следователи изымают документацию, касающуюся питания детей, проводят допросы администрации лагеря.