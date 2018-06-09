Кровельщик разбился во время работ на «Невской косметике»

Несчастный случай произошел на предприятии «Невская косметика» в Невском районе Петербурга. Кровельщик получил тяжелые травмы, сорвавшись с высоты восьми метров.

Как стало известно «Фонтанке», 30-летний рабочий из Республики Беларусь упал во время выполнения работ на высоте вечером 8 июня. В тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, закрытыми травмами груди и живота мужчину доставили в больницу и поместили в операционное отделение.

Пострадавший проводил демонтаж кровли на заводе по производству косметики и парфюмерии на улице Бабушкина, 16, с соблюдением правил техники безопасности. Подвел кровельщика деревянный брус на крыше, за который был закреплен страховочный трос, — он не выдержал веса мужчины. Пострадавший упал с высоты 8 метров.