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09.06.2018 09:51

В Москве задержали мужчину, который ударил ножом ребенка в подъезде

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в покушении на убийство девочки в Москве. Ребенка 11 лет ударили ножом в подъезде.

Как сообщили 9 июня в пресс-службе столичного Следственного комитета, нападение произошло накануне в доме по 4-му Очаковскому переулку. Отмечается, что конфликта с девочкой у подозреваемого не было.

Мужчина 1975 года рождения уже был судим за особо тяжкие преступления. Сейчас следователи работают с подозреваемым, чтобы установить картину произошедшего, а также мотивы преступления. Расследование продолжается. Ребенок находится в реанимации.

 


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