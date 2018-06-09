Петербургский школьник угнал каршеринговые машины, купив аккаунты в интернете

Компания молодых людей поехала кататься по ночному Петербургу на двух машинах сервиса «Делимобиль», но романтичную прогулку в компании девушки на 60-м км КАД прервали сотрудники ГИБДД. Один из «угонщиков» учится в 9-м классе.

Как стало известно «Фонтанке», наряд ГИБДД остановил два «Хёндая», принадлежащих сервису по краткосрочной аренде автомобилей, на 60-м км внутреннего кольца около четырех часов утра 8 июня. За рулем одной из иномарок сидел 14-летний школьник, во втором кроме 24-летнего водителя без водительского удостоверения находились трое молодых людей и девушка. Не нарушавших ПДД угонщиков полицейские остановили после звонков в дежурные части Красносельского и Петродворцового районов водителей-перегонщиков каршеринговой компании. Те не нашли сданные предыдущими клиентами «Делимобиля» машины там, где было обозначено место окончания последней поездки.

Как позже объяснили юные угонщики, один из них, школьник, приобрел два аккаунта «Делимобиля» на сайте, который позволяет купить временную авторизацию на множестве сервисов, в том числе по аренде автомобилей. Нелегально воспользоваться услугами каршеринга, например, можно за 250 рублей. Отметим, в случае, если бы иномарка под управлением школьника попала в ДТП, то возмещать не предусмотренный страховкой ущерб пришлось бы реальному владельцу аккаунта.

Первую незаконно арендованную машину девятиклассник открыл около часа ночи на улице Маршала Мерецкова, доехал на ней до приятеля в Ломоносове, оттуда они уже вместе поехали активировать второй аккаунт. Вторая иномарка была припаркована на улице Дашкевича в Петергофе и уехала оттуда около двух часов ночи. Еще через пару часов водителей остановили полицейские.

Машины передали представителям компании. Школьника из отдела забирали родители, второго угонщика отпустили под обязательство о явке.

«Делимобиль» работает в Петербурге с зимы 2017 года. Это один из крупнейших в России сервисов поминутной аренды автомобилей.