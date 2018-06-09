Половина россиян не знают, что именно отмечается 12 июня

Доля россиян, знающих, что 12 июня отмечается День России — годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете, не превысила 50%, следует из итогов майского опроса Левада-центра.

На открытый вопрос «Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается 12 июня в России?» чуть менее половины респондентов (49%), как и в 2017 году, ответили правильно, назвав День России. В 2006 году всего 23% сделали правильный выбор, до этого респонденты вообще почти не давали верного ответа. «Учитывая, что официальное название праздника утвердили только в 2002 году, его название первые несколько лет особо никто и не знал, по привычке называя его Днем независимости», — прокомментировала РБК кандидат социологических наук, социолог Левада-центра Карина Пипия.

К 2008 году число респондентов, назвавших 12 июня Днем независимости России, примерно сравнялось с числом тех, кто знал, что это День России. В опросе этого года 34% россиян назвали этот праздник Днем независимости России (в 2006 году такой ответ давали 47%). Годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете России этот праздник называют 2% опрошенных. Еще 1% считает, что это годовщина выборов первого президента страны.

Опрос Левада-центра был проведен 24–30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.