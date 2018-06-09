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09.06.2018 09:13

Петербуржец задержан за домогательства к пятиклассницам в Приморском районе

Неоднократно осуждавшийся мужчина 54 лет задержан по подозрению в сексуальном насилии над двумя девочками школьного возраста в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», несколько раз привлекавшийся за кражи и даже успевший столкнуться с принудительным психиатрическим лечением гражданин вечером 8 мая проявил неотеческий интерес к двум пятиклассницам. Пенсионерка, ставшая свидетелем преступления у одного из домов по проспекту Сизова, заявила в полицию.

Опергруппа уголовного розыска задержала злоумышленника спустя месяц, 8  июня. В отношении него возбуждено дело по статье 132 УК РФ  (насильственные действия сексуального характера).

 


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