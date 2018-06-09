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09.06.2018 09:05

Мать Овечкина велела критикам сына «закрыть рты»

Мать капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Татьяна прокомментировала победу сына в Кубке Стэнли и ответила его критикам.

«Честно говоря, я очень горжусь ребятами — Овечкиным,  Кузнецовым. В особенности своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Сашку многие обливают, говорят, что ты такой-то и сякой-то. Так вот пускай они закроют рты, Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей!» — цитирует мать хоккеиста Lenta.ru со ссылкой на «Чемпионат.com».

Женщина отметила вклад своего сына в хоккей. «Саша вошел в число ста лучших игроков за всю историю НХЛ. Он каждый год завоевывает призы! Каждый год, понимаете? Из года в год он становится лучшим. Это дорогого стоит, поэтому еще раз повторю: он прославляет наш хоккей», — добавила она.

8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин забросил одну из шайб и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира.

Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года. До нынешнего сезона россиянин ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли.

 


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