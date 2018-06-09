В Свердловской области из лагеря госпитализировали 64 ребёнка

Число детей, госпитализированных с признаками отравления в детском лагере «Сосновый бор» в городе Кушва Свердловской области увеличилось до 64. Об этом 9 июня сообщает областная прокуратура.

«33 человека находятся в больнице города Кушва, 31 будет госпитализирован в Нижний Тагил. Сейчас там 20, еще 11 детей везут из лагеря», - цитирует сообщение прокуратуры РБК со ссылкой на ТАСС



Ранее сообщалось о 33 госпитализированных с подозрением на кишечную инфекцию. По данным областного управления Следственного комитета, у детей были боли в животе и рвота. В настоящее время следователи проводят опрос руководства и сотрудников лагеря.