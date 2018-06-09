Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

Президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Китай посетил портовый город Тяньцзин, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приготовил национальные китайские блюда.

Путин в субботу, 9 июня, примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. Вечером в пятницу российский президент вместе с Си Цзиньпином отправился на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзин. Там лидеры двух стран вместе приготовили тяньцзиньские деликатесы, в частности баоцзы гоубули. При этом один из представителей китайской делегации похвалил получившееся у Путина блюдо, показав большой палец, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Также Путин и Си Цзиньпин попробовали тяньцзиньские «блины», напоминающие фаршированные блины. Тяньцзиньские «блины» — традиционная еда на завтрак во многих городах Китая.

Баоцзы гоубули — одно из главных блюд среди всех закусок Тяньцзиня. Этому блюду уже более 150 лет. Баоцзы этого типа делаются из наполовину забродившего теста в форме цветов хризантемы, напоминая традиционные русские пельмени.

Напомним, в интервью Медиакорпорации Китая российский президент рассказал, что председатель КНР это единственный мировой лидер, с которым он встречал день рождения.

Владимир Путин 9–10 июня примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Циндао. Саммит впервые пройдет с участием представителей Индии и Пакистана в качестве новых государств-членов. На саммите планируется утвердить нового генерального секретаря ШОС. Сейчас этот пост занимает представитель Таджикистана Рашид Алимов. Ожидается, что лидеры согласуют назначение на пост генсека представителя Узбекистана Владимира Норова.