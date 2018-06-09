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09.06.2018 08:02

Минобороны хочет изменить правила призыва на срочную службу

Министерство обороны готовит изменения в правила призыва на срочную службу. Новобранцев поделят на две категории, зачтут в срок службы время пребывания на сборном пункте и разрешат добровольные повторные медкомиссии.

Подробности 9 июня сообщает РБК со ссылкой на газету «Известия».

Минобороны планирует поделить новобранцев на две категории. Первая из них будет включать призывников, не имеющих воинских званий и находящихся в запасе, вторая — тех, кто не находится в запасе и уже получил воинское звание. Для первой категории отсчет срока службы начнется со дня присвоения звания, для второй — со дня приказа о направлении в войсковую часть.

Это деление скорректирует официальный момент начала отсчета срока службы. Оно позволит включить в срок службы призывника то время, которое он проведет на сборном пункте. Речь может идти о трех-четырех днях.

Вторая категория призывников будет включать в себя молодых людей, получивших при медицинском освидетельствовании статус «ограниченно годен» и звание рядовых. Согласно новым правилам, они получат возможность повторно пройти освидетельствование. В том случае, если со второго раза они будут признаны годными к службе, их можно будет направить в армию. Как пояснил Кривенко, это позволит отслужить в армии тем гражданам, которые изъявили такое желание, но были отсеяны медиками. Это может быть актуально для тех, кто желает работать в силовых структурах или на госслужбе.

 


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