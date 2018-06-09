Замглавы МВД: сведения о репрессированных будут хранить вечно

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов не признал существование секретного приказа, по которому в России уничтожают учётные карточки с данными о репрессированных в СССР.

Как сообщается на сайте президентского Совета по правам человека, без внимания этот вопрос не оставили 8 июня на заседании межведомственной группы по реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. О судьбе карточек замминистра спросила исполнительный директор правозащитного общества «Мемориал» Елена Жемкова.

«Учётные карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно», – заявил замглавы МВД Игорь Зубов. Отсутствие данных о конкретном заключённом, по его словам, необходимо рассматривать отдельно.

Ранее 8 июня директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал газете «Коммерсантъ», что карточки уничтожают на основании межведомственного приказа от 2014 года, который подписан в том числе МВД. Согласно документу, данные о репрессированном и его пребывании в ГУЛАГе ликвидируют по достижению им 80 лет.