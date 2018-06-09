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09.06.2018 00:41

Премьер Британии назвала срок оформления документов по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что финальное соглашение по Brexit будет оформлено после июньского саммита со странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Она добавила, что после саммита с ЕС будет проведена встреча с британскими министрами в ее резиденции, где будет закончено оформление документов по выходу Великобритании из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что британский министр по Brexit Дэвид Дэвис разработал компромиссный план по статусу Северной Ирландии после Brexit. Согласно этому плану, на территории Северной Ирландии будет действовать и британское, и общеевропейское законодательство.

Также ранее финансист Джордж Сорос заявил, что намерен начать кампанию в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в ближайшее время.

Источник: Газета.ру


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